В Карелии начался прием заявок на восстановление Успенской церкви после пожара

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 мая. /ТАСС/. Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации объявила конкурс с ограниченным участием на разработку проектной документации по восстановлению сгоревшей летом 2018 года Успенской церкви в карельском городе Кондопоге, сообщила ТАСС руководитель управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова.

"Конкурс объявлен Северо-Западной дирекцией. <… > Насколько будут достойными или недостойными претенденты, которые заявятся на этот конкурс, будет определять государственный заказчик, по совокупности принимать во внимание все нюансы работы с памятником", - сказала Алипова.

Согласно документации, подрядчик должен будет представить готовый проект до 25 ноября 2019 года. Конкурсная комиссия рассмотрит заявки только тех проектных организаций, у которых есть действующая лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов РФ. Прием заявок завершится 29 мая, итоги конкурса станут известны после 8 июня.

Среди требований к инженерным разделам - создание систем молниезащиты, охранно-пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, а также видеонаблюдения. Кроме того, необходимо подготовить проектные решения для проведения комплексных научных исследований на сохранившейся части памятника, учесть возможность доступа для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Максимальная цена госконтракта на разработку проекта установлена в размере 8,3 млн рублей. "В составе эскизного проекта также должны быть представлены предложения по воссозданию внутреннего убранства церкви, в т.ч. иконостасов", - говорится в документации.

Церковь в Кондопоге

Успенская церковь была построена в 1774 году в память о погибших при Кижском восстании 1769-1771 годов, это был один из самых высоких деревянных храмов Русского Севера, его высота составляла 42 метра. Церковь была объектом культурного наследия федерального значения, богослужения в ней не велись с 2015 года.

Пожар произошел 10 августа 2018 года. По предварительным данным, причиной стал поджог, подозреваемым является подросток из Петрозаводска.

После пожара благотворительный фонд "Северный духовный путь" начал сбор пожертвований на воссоздание храма. По последним данным, собрано около 6,4 млн рублей. Средства на проект восстановления церкви в размере 8 млн выделило Министерство культуры РФ.