"Союзмультфильм" готов оказать помощь семье Евгения Крылатова в организации прощания

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Студия "Союзмультфильм" готова оказать необходимую помощь родственникам композитора Евгения Крылатова, который умер в среду в возрасте 85 лет, в организации прощания и похорон. Об этом сообщила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"Творческое наследие, оставленное Евгением Павловичем, действительно феноменально - им созданы одни из самых блестящих композиций для "золотой коллекции" советских и российских фильмов и мультфильмов. Без его музыки лицо нашей анимации не было бы таким, какое оно есть сейчас, - мелодии, созданные Евгением Крылатовым обладали уникальным качеством - запоминаться с первого прослушивания", - сказала Слащева, чьи слова приводят в пресс-службе студии.

По ее словам, первые же композиции, написанные автором для анимационных фильмов, - "Колыбельная медведицы", "Песенка о лете" - стали шлягерами, которые мы поем до сих пор. "Гениальная простота, характерность и мелодичность - главные качества композиций Евгения Крылатова. Коллектив киностудии "Союзмультфильм" выражает глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Евгения Павловича и готов оказать всю необходимую помощь в организации прощания и похорон", - добавила Слащева.

Евгений Крылатов - автор музыки к кинолентам "Приключения Электроника", "Чародеи", "Ох уж эта Настя", мультфильмам "Умка", "Каникулы в Простоквашино", "Дед Мороз и лето", постановкам Малого театра и Театра киноактера, а также еще более сотни сочинений для большого экрана, драматической и музыкальной сцены.