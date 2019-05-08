Полумиллионным участником "Юнармии" стал лицеист из Тулы

ТУЛА, 8 мая. /ТАСС/. Ученик лицея №2 города Тулы Даниил Мельник стал полумиллионным членом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Принятие присяги состоялось во вторник во время открытия парка "Патриот-Тула", передает корреспондент ТАСС.

В день открытия парка "Патриот-Тула" 84 школьника вступили в ряды "Юнармии", в их числе - ученик 9-го класса городского лицея №2 Даниил Мельник, который, по данным пресс-службы правительства Тульской области, стал полумиллионным участником этого движения.

"Я три года занимаюсь военно-патриотической деятельностью, увлекаюсь изучением истории, военным моделированием. Я считаю себя патриотом и уверен, что такие организации, как "Юнармия", необходимы, чтобы Родина могла знать, что есть те, кто ее будет всегда защищать", - рассказал журналистам Мельник.

Нагрудные знаки новым членам "Юнармии" вручили заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. "Наш долг - не только свято чтить память о защитниках Родины, но и воспитывать молодежь на примере их подвига", - сказал глава региона во время торжественной церемонии.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создано в 2016 году по предложению министра обороны Сергея Шойгу, поддержанному президентом РФ Владимиром Путиным. Членами движения являются россияне в возрасте от восьми до 18 лет. Штабы организации работают во всех 85 регионах страны.