Опубликовано первое фото сына принца Гарри и Меган Маркл

Что нужно знать о первенце принца Гарри и Меган Маркл

Пополнение в королевской семье. Что нужно знать о первенце принца Гарри и Меган Маркл

Снимок был сделан в поместье Фрогмор, куда в апреле переехали из Кенсингтонского дворца принц и его супруга.

Сын герцога и герцогини Сассекских родился 6 мая. Имя новорожденного пока не обнародовано.

По информации телеканала Sky News, ребенок, скорее всего, будет носить титул графа Дамбартона, однако официально решение пока не принято.

Сын Гарри и Меган является седьмым в очереди наследования британского трона после принца Уэльского Чарльза, своего дяди принца Уильяма и его детей: Джорджа (2013 г. р.), Шарлотты (2015) и Луи (2017), - а также после своего отца, принца Гарри.