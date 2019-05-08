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Опубликовано первое фото сына принца Гарри и Меган Маркл

Снимок был сделан в поместье Фрогмор
Описание
© EPA-EFE/Domic Lipinski / PA

Опубликована первая фотография сына принца Гарри и Меган Маркл.

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Снимок был сделан в поместье Фрогмор, куда в апреле переехали из Кенсингтонского дворца принц и его супруга. 

Сын герцога и герцогини Сассекских родился 6 мая. Имя новорожденного пока не обнародовано.

По информации телеканала Sky News, ребенок, скорее всего, будет носить титул графа Дамбартона, однако официально решение пока не принято. 

Сын Гарри и Меган является седьмым в очереди наследования британского трона после принца Уэльского Чарльза, своего дяди принца Уильяма и его детей: Джорджа (2013 г. р.), Шарлотты (2015) и Луи (2017), - а также после своего отца, принца Гарри. 

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ВеликобританияГарри, принц
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