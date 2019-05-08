"Бессмертный полк" прошел по центру Праги

ПРАГА, 8 мая. /ТАСС/. Центральная площадь Праги - Староместская площадь - стала в среду местом сбора более 3,5 тыс. чехов, россиян, белорусов, украинцев, словаков и граждан других государств, проживающих и работающих в столице Чехии, которые приняли участие в марше "Бессмертного полка". Растянувшаяся на сотни метров колонна, в которой было много молодежи, прошагала по улицам города от Староместской площади до сохранившей средневековое название площади "Фруктовый базар".

Участники шествия "Бессмертного полка" несли в руках портреты родственников, воевавших в составе Красной армии, чехословацких подразделений и частях других армий Антигитлеровской коалиции, а также сражавшихся с врагом в рядах антигитлеровского Сопротивления. Над ними развевались флаги СССР и России. На груди у большинства из них красовались георгиевские ленточки.

"Мой дед во время войны был пехотинцем и прошел от Украины до Берлина. Он дважды был ранен. За отвагу и героизм, проявленные в боях с фашистами, дед был награжден государственными наградами Советского Союза", - рассказал ТАСС участник марша, выходец с Западной Украины Николай Тымчак.

По завершении шествия "Бессмертного полка" для его участников, пражан и гостей чешской столицы на импровизированной сцене, возведенной на площади "Фруктовый базар", состоялся концерт российских и чешских детских хоров. Он был назван "Пусть всегда будет мир!". Прозвучали народные и популярные эстрадные песни Чехии и России.

"Бессмертный полк" в Праге в этом году сомкнул в своих рядах рекордное число участников. Оно, согласно данным организаторов, которыми стали чешские общественные организации "За европейское мультикультурное общество" и "Всеказацкий союз чешских земель и Словакии", оказалось почти в два раза больше, чем в прошлом году. В мае 2018 года по улицам столицы Чехии в составе полка прошли 2 тыс. граждан.

Проведение приуроченной ко Дню Победы массовой международной акции стало доброй традицией в Праге. Шествие в этом году стало четвертым со времени начала проведения акции в чешской столице. Организаторы уверены, что в будущем году его ряды соберут еще больше участников. Они особо отмечают растущий интерес чехов, родственники которых воевали против Третьего рейха или активно боролись с ним в рядах Сопротивления.

"Бессмертный полк", помимо Праги, пройдет в городах Брно, Карловы-Вары, Острава и Теплице. Шествие также запланировано в семи городах Словакии.