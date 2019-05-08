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Расследование ЧП с SSJ-100

Путин и члены президентского совета почтили минутой молчания память жертв ЧП с SSJ-100

В результате инцидента в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил участникам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам почтить память жертв катастрофы самолета "Аэрофлота" SSJ-100 рейса Москва - Мурманск.

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"5 мая в Шереметьево произошла трагедия, авиационная катастрофа, которая унесла много человеческих жизней, поэтому прошу почтить память погибших минутой молчания", - обратился глава государства к присутствующим в Кремле.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100 рейсом Москва - Мурманск 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРасследование ЧП с SSJ-100
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