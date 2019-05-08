Володин: уважение Словакии к памяти о советских солдатах укрепляет ее отношения с Россией

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Уважительное отношение Словакии к памяти о советских солдатах, освободивших страну от фашистских захватчиков, способствует укреплению ее отношений с Россией. Об этом в среду журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с председателем Национального совета Словацкой Республики Андреем Данко.

"Мы с вами должны сделать все, чтобы отношения между нашими странами укреплялись", - подчеркнул Володин, заметив, что связи между Братиславой и Москвой развиваются очень динамично.

"Сегодня было приятно услышать от председателя парламента Словакии, что есть с вашей стороны огромное желание развивать эти отношения в рамках парламентского измерения, в рамках реализации гуманитарных проектов, - сказал Володин. - То, что в Словакии чтут память о наших дедах, о советском солдате, что это очень важно для граждан Словакии, конечно, не только не может нас не тронуть, но это и укрепляет наши отношения", - добавил спикер, подчеркнув, что победа над фашизмом объединяет страны.

Председатель Госдумы поблагодарил своего коллегу за то, что он нашел возможность приехать в Москву и принять участие в предстоящем параде Победы в качестве почетного гостя. Данко будет среди тех, кто придет почтить память солдат, павших за Родину, вернувших мир в Европу и защитивших "всех от фашизма и истребления", сказал спикер. "Нам важно, чтобы рядом в этот день были наши коллеги, товарищи", - добавил Володин.

Спикер напомнил, что при освобождении Словакии погибли 63 тыс. советских бойцов. "История и подвиг наших солдат обязывают нас ко многому", - резюмировал он.