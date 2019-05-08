Власти Волгограда отвергли обвинения в неполноценности школьных обедов для льготников

ВОЛГОГРАД, 8 мая. /ТАСС/. Социальное и обычное меню волгоградских школьников не отличаются по набору продуктов и включает в себя мясо, птицу и сыр, сообщили ТАСС в администрации Волгограда.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что родители волгоградских школьников пожаловались на различия в питании для льготных и нельготных категорий детей. В частности, сообщается, что более 45 тыс. человек подписали размещенную на сайте change.org петицию, в которой мать троих детей Лилит Петросян из Волгограда жалуется, что с января 2019 года ее ребенок, попадающий под льготное питание, ест кашу в отличие от своих одноклассников - не льготников, в меню которых есть котлета с гарниром.

"В социальное и обычное меню школьников входит один и тот же набор продуктов, включая мясо, птицу и сыр", - сказал представитель горадминистрации.

Он также пояснили, что с 1 января 2019 года бесплатными горячими завтраками обеспечены все первоклассники Волгоградской области, в том числе и Волгограда. "Что касается школьников других возрастных категорий, то питание за счет бюджета получают представители льготных групп. Остальным ученикам, родители которых выбрали организованное питание, предоставляется такой же набор блюд", - отметил представитель администрации города.

По данным волгоградской мэрии, рацион школьников включает в себя мясо, овощи, фрукты, молочные продукты, ценные злаки, бобовые. Представители льготных категорий, а также все другие ученики получают на завтрак, в том числе, птицу, тушеную в соусе с овощами, плов из птицы, сосиски отварные, гречневую кашу, запеканку из творога, яйца, сыр, сливочное масло.

При этом в администрации подчеркнули, что по инициативе самих родителей, среди которых есть и члены региональной общественной организации "Многодетный Волгоград", при составлении школьного меню обеспечивается максимальное разнообразие питания детей. Причем, каждый ребенок может выбрать себе дополнительные блюда.