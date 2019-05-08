Участники "Бессмертного полка" в Париже возложили цветы к памятнику героям Сопротивления

"Мы собрались здесь, чтобы почтить память всех, кто погиб в годы Второй мировой войны и напомнить всем - мы за мир, мы против войны, мы все едины здесь с нашими общими ценностями - стремлением к миру и диалогу, взаимопониманию. И сегодня мы принесли наши цветы к этому памятнику, чтобы отдать честь нашим предкам, тем, кто сражался с нацизмом, тем, что погиб в этой войне", - заявил координатор Георгий Шепелев.

Посол России во Франции Алексей Мешков, который вместе остальными также возложил цветы к памятнику, заявил, что начало марша с Пер-Лашез символично. "Это наша дань памяти великому народу. Наши с вами предки смогли преломить хребет нацизму, фашизму, это наши с вами предки освободили Европу. Перед нами сегодня стоит не менее сложная задача - мы должны стать поколением созидания, мы должны воплотить мечту тех, кто не смог дожить до дня победы - создать действительно свободную демократическую развивающуюся Европу. Я уверен, что страны евразийского пространства смогут внести весомый, а может быть и решающий вклад в этот процесс", - сказал он.

После церемонии колонна под аккомпанемент гармони двинулась в сторону площади Республики, где запланирован митинг-концерт. Во главе процессии идут четыре девушки, завернутые во флаги Великобритании, Франции, США и СССР. Многие участники принесли с собой фотографии родных, сражавшихся против фашизма в годы Великой Отечественной войны, плакаты, и флаги стран, в которых воевали их предки.

Всем желающим организаторы предлагали приобрести различные книги - от Стругацких и Булычева до исторических работ. Также можно было взять в аренду или купить флаги России и других стран. Собранные средства пойдут на помощь ветеранам и тем, кто родился в военные годы и сейчас находится во Франции. Также часть денег пойдет на организацию мероприятия в следующем году.

В этом году шествие "Бессмертного полка" проводится в Париже в пятый раз. В прошлом году в нем приняли участие более 1 тыс. человек. Одновременно акция пройдет и в ряде других крупнейших городов Франции. В частности, марши состоятся в Ницце, Марселе, Монпелье, Безье. В четвертый раз "Бессмертный полк" организован в Страсбурге.