В Илоке у мемориала советским воинам прошла торжественная церемония

ИЛОК /Хорватия/, 8 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Представители российского посольства в Хорватии, российские соотечественники, руководство хорватского города Илок и представители общественных организаций приняли участие в торжественной церемонии на расположенном здесь мемориале советским воинам.

Торжественная церемония началась с исполнения национальных гимнов России и Хорватии. После этого венки к восстановленному мемориалу возложили советник-посланник российского диппредставительства Владимир Прохоров, заместитель военного атташе полковник Дмитрий Мокров, градоначальник Илока Марина Будимир, российские соотечественники. В память о советских воинах начали звонить колокола расположенного по соседству католического храма.

Илок - небольшой населенный пункт в Восточной Хорватии на границе с Сербией. Он расположен на высоком берегу Дуная и является крупным туристическим центром. Во время Великой Отечественной войны в районе этого города шли ожесточенные бои. Красная армия форсировала в этом месте Дунай и сразу после этого штурмовала крутой холм, неся большие потери.

После освобождения города здесь были упокоены останки 1067 человек. В центральной части илокской крепости был установлен мемориал с надписью "Бойцам и офицерам героической Красной армии, павшим в ноябре - декабре 1944 года в совместной борьбе против фашистского агрессора. Захоронено 1067", а под ним в подземном каземате в небольших цинковых ящиках были собраны останки павших русских воинов.