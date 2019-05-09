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Как отмечают День Победы в России. Онлайн

Праздник завершится салютом в Москве, городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

9 мая в России отмечается 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Во многих городах страны в честь праздника состоится парад. В Москве, городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, день завершится праздничным салютом.

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РоссияДень Победы - 2019
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