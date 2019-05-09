Как отмечают День Победы в России. Онлайн

9 мая в России отмечается 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Во многих городах страны в честь праздника состоится парад. В Москве, городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, день завершится праздничным салютом.