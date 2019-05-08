Конте призвал бороться с антисемитизмом на встрече с делегацией еврейских общин из России

ТАСС, 8 мая. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что необходимо учиться на ошибках прошлого, чтобы бороться с проявлениями антисемитизма. С таким заявлением он выступил на встрече с представителями еврейских общин из России в Большой синагоге Рима, сообщает в среду агентство La Presse.

Как отмечают итальянские СМИ, российскую делегацию, в которую вошли 800 человек из более чем 50 российских городов, возглавил главный раввин России Берл Лазар.

"Забытье, смертоносный союзник ненависти, грозит возродить ошибки прошлого, пусть и в других формах. Мы должны быть начеку, чтобы не допустить возрождения скрытых и явных форм антисемитизма, - заявил Конте. - Массовая потеря рассудка, которую мы пережили в прошлом веке, может повториться". Премьер-министр с сожалением отметил, что сегодня во многих европейских странах наблюдаются случаи проявления насилия, назвав их "признаком отступления от принципов цивилизованного общества".

Согласно последнему докладу о проявлениях антисемитизма в мире в 2018 году, еврейские общины во многих государствах не чувствуют себя в безопасности, при этом наихудшая ситуация сложилась в Западной Европе. Как отмечается в документе, в прошлом году произошло 13 убийств евреев, что стало наибольшим показателем за несколько десятилетий.