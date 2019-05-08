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Источник: Евгения Крылатова могут похоронить на Митинском кладбище в Москве

По данным собеседника агентства, на этом кладбище находится родовое захоронение

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Народный артист России, композитор Евгений Крылатов может быть похоронен на Митинском кладбище Москвы. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в мэрии столицы.

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Крылатов умер в среду в Москве на 86-м году жизни. По словам его дочери Марии, в последний месяц музыкант находился в больнице из-за двусторонней пневмонии.

"По предварительным данным, Митинское кладбище, так как там находится родовое захоронение. Однако финально это не утверждено, точный участок и время похорон также определяются", - сказал собеседник агентства.

Евгений Крылатов - автор музыки к кинолентам "Приключения Электроника", "Чародеи", "Ох уж эта Настя", мультфильмам "Умка", "Каникулы в Простоквашино", "Дед Мороз и лето", постановкам Малого театра и Театра киноактера, а также еще более сотни сочинений для большого экрана, драматической и музыкальной сцены.

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