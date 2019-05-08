Школьники представили 20 фильмов о ветеранах на фестиваль детского кино в Тверской области

ТАСС, 8 мая. Детские любительские и школьные киностудии Тверской области представили 20 фильмов на первом региональном фестивале детского кино "Мы нашей памяти верны", посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в среду сообщила пресс-служба областного правительства.

"На конкурс было представлено 20 фильмов о ветеранах войны и труда, их родственниках, об исторических событиях Великой Отечественной войны, патриотических проектах. Фестиваль объединил представителей детских любительских и школьных киностудий, творческих объединений из Твери, Бологого, Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района, Нелидово, Удомли, села Медное Калининского района, деревни Мокшино Конаковского района", - говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Прием работ для участия в конкурсной программе фестиваля начался 6 мая, подведение итогов состоялось 8 мая в Тверском областном Доме народного творчества.

"Изначально на фестиваль было прислано более 50 фильмов, фактически из всех районов области. Из 20 работ, допущенных до конкурса, лауреатом в номинации "Лучший документальный фильм" стала картина "Память сердца" производства школьной видеостудии "Орион" из города Бологое, в номинации "Лучший игровой фильм" - работа "Письмо с фронта" образцовой детской телестудии "Метроном" из Вышнего Волочка. Также были вручены призы за операторскую работу, сценарий и режиссуру", - сказали ТАСС в пресс-службе.

В ней отметили, что первый фестиваль детского кино был организован по поручению губернатора Игоря Рудени. "Чем больше времени отделяет нас от огненных сороковых годов прошлого века, тем больше мы понимаем необходимость сохранения памяти о величайшей Победе в истории нашей страны. Фестиваль "Мы нашей памяти верны" - это яркое свидетельство того, что молодое поколение бережно хранит эту память. В ярких, интересных, трогательных работах запечатлена история Тверского края, семей, родных и близких людей, чьи судьбы были опалены войной", - приводит пресс-служба слова главы региона.