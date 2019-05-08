В Мурманске открыли центр оформления выплат семьям погибших при крушении SSJ-100

МУРМАНСК, 8 мая. /ТАСС/. Единый центр оформления выплат семьям погибших при жесткой посадке авиалайнера "Аэрофлота" в Шереметьево организовали власти Мурманской области в здании администрации региона, сообщила в среду на совещании оперативного штаба по данному ЧП временно исполняющая обязанности заместителя губернатора Оксана Демченко.

18 минут на тушение. Хронология катастрофы с SSJ-100 и действий спасателей в Шереметьево

"Для организации выплат у нас сегодня в здании администрации организован центр оформления выплат", - сказала она. Демченко отметила, что в центре присутствуют представители социальных служб региона, страховых компаний, а также представители для выплат, положенных семьям от авиакомпании "Аэрофлот", психологи, сотрудники органов ЗАГС и другие.

"Этот центр организации выплат у нас будет работать постоянно, без выходных и праздников. Предполагаем, что работать будем с 10:00 мск и до последнего посетителя", - отметила она.

По данным властей Мурманской области, из 41 погибшего 26 человек были из Мурманска и других населенных пунктов региона. Для выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим из областного бюджета выделили 27 млн рублей. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшие по 500 тыс. рублей.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщал, что за каждой семьей, у которой в катастрофе погибли родственники, власти закрепят куратора, который поможет оформить все необходимые документы.