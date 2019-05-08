ОНФ передал Минобороны реестр всех Вечных огней на территории России

ТУЛА, 8 мая. /ТАСС/. Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Цунаева в среду во время открытия парка "Патриот-Тула" передала заместителю министра обороны РФ Андрею Картаполову реестр всех Вечных огней на территории России, в который включено более 4,3 тыс. объектов.

В 2014 году президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству России совместно с органами власти субъектов и Общероссийским народным фронтом обеспечить учет и бесперебойное функционирование мемориалов "Вечный огонь". В том же году по инициативе ОНФ ведение этого реестра приобрело статус федерального проекта.

"Активисты Народного фронта провели огромную работу - составили реестр, в котором более 4,3 тыс. Вечных огней <...> Сегодня мы хотим передать подготовленный реестр Министерству обороны РФ, которому поручено следить за выполнением поручения президента России", - сказала Цунаева.

По ее словам, для проведения благоустройства на мемориалах планируется привлечь региональные отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". В пилотном режиме эта инициатива будет реализована в Тульской области.

"Тульская область выбрана неслучайно: в 1957 году здесь в поселке Первомайском Щекинского района был зажжен первый в истории СССР Вечный огонь. Мы рассчитываем, что юнармейцы поддержат нашу инициативу и будут надежными помощниками в этой большой работе", - отметила Цунаева.

Предложение о шефстве "Юнармии" над Вечными огнями поддержало Министерство обороны РФ. "Я уверен, что юнармейское движение - это как раз то движение, которое сделает так, чтобы и будущие поколения знали и помнили, какой ценой была завоевана победа в Великой Отечественной войне", - отметил Картаполов.