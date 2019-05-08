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День Победы - 2019

Король Саудовской Аравии поздравил Путина с Днем Победы

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительную телеграмму президенту РФ

ТАСС, 8 мая. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в среду сообщил МИД королевства.

"От имени народа и правительства Королевства Саудовская Аравия король выразил свои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания здоровья и счастья [президенту России], а правительству и народу Российской Федерации [пожелал] прогресса и процветания", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Поздравительное послание главе российского государства также направил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, сообщил МИД королевства.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаудовская АравияДень Победы - 2019
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