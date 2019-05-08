МИД РФ рекомендовал россиянам учитывать ситуацию с эпидемией кори при поездках за рубеж

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россия отмечает распространение эпидемии кори за рубежом из-за сокращения программ вакцинации и рекомендует россиянам при заграничных поездках делать прививки, если они не перенесли болезнь раньше. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ситуация с заболеваемостью корью в мире, в том числе в странах Европы, третий год остается неблагополучной, - сказала она. - Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году на Европейском континенте было зарегистрировано рекордное для текущего десятилетия число инфицированных, в три раза превышающее аналогичный показатель за 2017 год, и в 15 раз - за 2016 год. На настоящий момент в Европе от вируса скончались 72 человека".

Захарова добавила, что наивысшие показатели заболеваемости в 2018 году зафиксированы в Албании, Греции, Грузии, Израиле, Италии, Румынии, Северной Македонии, Сербии, Франции, Черногории, а также на Украине. Рекордные уровни заражения отмечаются в 22 штатах США, а в Нью-Йорке введен режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией. Сложная обстановка, указала она, сложилась на Мадагаскаре и Филиппинах, отдельные факты заражения зарегистрированы в Австрии, Алжире, Белоруссии, Польше, Финляндии.

"Основной причиной распространения инфекции является сокращение программ плановой иммунизации населения, а также рост числа отказов от прививок, - указала она. - В данной связи МИД РФ просит российских граждан, которые выезжают за рубеж, учитывать эту информацию при планировании маршрутов поездок. При этом гражданам, которые не болели корью ранее и которые не имеют прививок против этой болезни, рекомендуется не менее чем за две недели пройти необходимую вакцинацию".