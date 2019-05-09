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Парад Победы на Красной площади. Видеотрансляция

В мероприятии участвуют более 13600 военнослужащих

ТАСС/Ruptly

9 мая в России отмечается 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого события на Красной площади в Москве проходит парад Победы. 

В мероприятии участвуют свыше 130 единиц колесной и гусеничной техники. Всего в военном параде на Красной площади задействованы более 13600 военнослужащих. Пеший расчет впервые возглавил космонавт - депутат Госдумы, начальник Главного штаба "Юнармии" Роман Романенко. 

Ранее сообщалось, что авиационную часть парада Победы в Москве отменили из-за плохой погоды. 

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