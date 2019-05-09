Парад Победы на Красной площади. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

9 мая в России отмечается 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого события на Красной площади в Москве проходит парад Победы.

В мероприятии участвуют свыше 130 единиц колесной и гусеничной техники. Всего в военном параде на Красной площади задействованы более 13600 военнослужащих. Пеший расчет впервые возглавил космонавт - депутат Госдумы, начальник Главного штаба "Юнармии" Роман Романенко.

Ранее сообщалось, что авиационную часть парада Победы в Москве отменили из-за плохой погоды.