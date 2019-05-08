Врио главы Алтая поздравил с Днем Победы ветерана войны

ТАСС, 8 мая. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин в среду в преддверии Дня Победы поздравил с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны 97-летнюю Марию Жданову. Всю войну женщина проработала санитаркой в медсанбате и спасла сотни жизней, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Олег Хорохордин сегодня приехал к Марии Ивановне и лично поздравил ее с праздником. Она всю жизнь посвятила спасению людей, всю войну в медсанбате спасала солдат, а потом, после войны, работала в больницах. Сейчас она живет в селе Майма с внуком и его семьей", - рассказали в пресс-службе.

Врио главы региона во время встречи с ветераном подчеркнул, что энергии Марии Ивановны можно позавидовать - женщина в свои 97 лет активно участвуете в работе с подрастающим поколением, встречается со школьниками и рассказывает им о временах войны.

"Я всю войну прошла, в медицине всю жизнь проработала - как окончила в 1940 году медицинскую школу, в 1941 году на войну пошла. Во время войны столько раненых прошло через мои руки - я в медпунктах первую помощь оказывала, сортировала раненых. Тяжело раненных - в голову, в живот, в грудь. Их до трех дней оставляли в медпункте: если три дня прожили - дальше отправляли на лечение", - рассказала Жданова главе региона.

По ее словам, тогда же, во время войны, она стала и донором - в то время делали прямое переливание из вены в вену. Своей кровью она поделилась не менее чем с десятком солдат, и потом, уже в мирное время, продолжала сдавать кровь. Ветеран призналась, что то, что помогает ей и сегодня оставаться активной - забота, поэтому она до сих пор по возможности занимается приусадебным хозяйством.

Мария Жданова родилась 10 января 1922 года в селе Волчанка Новосибирской области, после окончания Бийской медшколы в декабре 1941 ее призвали на фронт и отправили под Харьков, где шли ожесточенные бои. Пройдя всю войну, с Первым Белорусским фронтом она дошла до самого Берлина и после Победы поставила свою подпись на стене Рейхстага. Послевоенные годы Мария Ивановна работала в Красногорской, Горно-Алтайской областной больницах, с 1953 года в Майминской больнице, где долгое время была старшей медсестрой в стационаре. Только в 1986 году Мария Жданова, почетный донор СССР, кавалер ордена Отечественной войны II степени, медалей "За Отвагу", "За боевые заслуги", "За Победу над Германией", ушла на пенсию.