КУРСК, 8 мая. /ТАСС/. Прокуратура Курска возбудила 13 дел об административных нарушениях при организации питания школьников в общеобразовательных учреждениях города. Всего в ходе проверки выявлено более 40 нарушений закона, в частности увеличение цен на услуги поставщиков и отсутствие контроля за их качеством, говорится в сообщении на сайте прокуратуры области.

"Прокуратура возбудила 13 дел о нарушениях при организации питания в школах Курска. В ходе проверки установлены нарушения, связанные с незаконным изменением условий муниципальных контрактов в связи с увеличением цены и изменения сроков оказания услуг, ненадлежащего контроля со стороны образовательных учреждений за качеством оказанных услуг", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в пресс-службе ведомства, образовательные учреждения Курска заключали контракты на оказание услуг по организации питания с одними и теми же поставщиками, которые, в свою очередь, исполняли контракты до их официального заключения. Всего было выявлено более 40 нарушений закона.

По итогам проверки прокуратура подготовила 13 исковых заявлений о признании недействительными дополнительных соглашений к контрактам с поставщиками, также материалы направлены в Управление федеральной антимонопольной службы по региону для решения вопроса о возбуждении дел в связи с нарушением закона о защите конкуренции.