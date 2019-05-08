В Калининграде прошел мотопробег памяти воинов-мотоциклистов Красной Армии

КАЛИНИНГРАД, 8 мая. /ТАСС/. Мотопробег с участием почти 100 человек в память воинов-мотоциклистов Красной Армии, погибших в ходе Восточно-Прусской наступательной операции советских войск, прошел в среду в Калининградской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Мотопробег, организованный региональным мотодвижением "Колесо истории" и ассоциацией мотоциклистов Калининградской области, начался с возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе 1200 воинам-гвардейцам, павшим при штурме города-крепости Кенигсберг (нынешний Калининград) в начале апреля 1945 года", - отметила пресс-служба.

Приветствуя участников патриотической акции, заместитель руководителя аппарата правительства - начальник управления по внутренней политике области Владимир Беспалов подчеркнул значимость увековечивания памяти воинов-мотоциклистов, которые в тяжелейших боях на территории Восточной Пруссии, приблизили день Великой Победы, говорится в сообщении пресс-службы.

В мотопробеге от Калининграда до Шатрово, приняли участие почти 100 байкеров. На мемориале воинам-мотоциклистам прошла церемония возложения цветов, митинг памяти. Состоялся концерт, на котором звучали фронтовые мелодии фронтовых лет.

Вблизи поселка Шатрово под приморским городом Зеленоградск в мае 2016 года был открыт мемориал воинам-мотоциклистам Красной Армии. В феврале 1945 года они ценой более двухсот жизней выдержали серию ожесточенных сражений у поселка Тиренберг.