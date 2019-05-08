Памятник маршалу Андрею Гречко установили в Сочи

СОЧИ, 8 мая. /ТАСС/. Жители поселка Красная Поляна Краснодарского края собрали деньги и установили памятник маршалу Андрею Гречко. Об этом говорится на сайте администрации города.

"Скульптура героя - дань уважения и благодарность за развитие и благоустройство поселка. Ведь именно по инициативе Андрея Гречко в 1960-70-е годы здесь была построена школа, детский сад, музей флоры и фауны, различные объекты инфраструктуры и турбаза для военных. С этой базы туризма и отдыха и началось развитие горно-туристических возможностей Красной Поляны. Памятник построен на народные деньги, собранные самими жителями Красной Поляны", - сообщается на сайте.

Андрей Гречко в 1942 году командовал 18-й армией, которая сражалась на Туапсинском направлении, а в 1943 году в ходе Новороссийско-Таманской наступательной операции участвовала в освобождении Таманского полуострова. В 1967 году он был назначен на пост министра обороны СССР.