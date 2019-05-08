Роспотребнадзор: каждый четвертый ВИЧ-инфицированный россиянин не знает о своей болезни

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Около 25% россиян, имеющих положительный ВИЧ-статус, не знают о своей болезни, сообщили в среду в пресс-службе Роспотребнадзора.

Десять самых распространенных заблуждений о СПИДе и ВИЧ

Мифы "Чумы XX века". Десять самых распространенных заблуждений о СПИДе и ВИЧ

"К сожалению, в России, около 25% инфицированных ВИЧ не знают о своем статусе. Ранняя диагностика - первый шаг к успешному лечению ВИЧ-инфекции", - говорится сообщении.

Отмечается, что 35 млн человек в мире погибли из-за заболеваний, связанных с ВИЧ/СПИД.

По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), всего в мире зафиксировано 36,9 млн человек, живущих с ВИЧ, при этом только 75% из них знают о своем положительном статусе. "Своевременная антиретровирусная терапия позволяет контролировать распространение вируса и остановить эпидемию ВИЧ", - добавили в Роспотребнадзоре.

В ноябре 2018 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, согласно которому Россия заняла первое место по числу новых случаев заражения ВИЧ среди стран Европы по итогам 2017 года. По данным организации, были зафиксированы 104 тыс. случаев заболевания ВИЧ, в 53% случаев заболевание было выявлено на последней стадии.

После доклада ВОЗ министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова привела более точные данные, заявив, что количество выявленных случаев составляет 85,8 тыс. человек. Тогда в интервью "Известиям" она уточнила, что, согласно оценочным данным, в России живут 998,5 тыс. человек с ВИЧ, 81% из них знают о своем статусе.