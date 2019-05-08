Минздрав внедряет рекомендации ВОЗ по сокращению числа кесаревых сечений

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Минздрав РФ распространяет среди врачей акушеров-гинекологов рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) методическое пособие по сокращению числа кесаревых сечений при родах без медицинского обоснования. Об этом говорится в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Министерство здравоохранения Российской Федерации направляет методическое письмо о внедрении классификации операции кесарева сечения М. Робсона, рекомендованной ВОЗ, для использования в работе руководителями службы родовспоможения и главным врачам акушерских стационаров с целью снижения числа необоснованных кесаревых сечений", - сказано в тексте документа, подлинность которого подтвердили в Минздраве.

В декабре 2018 года ВОЗ выразил обеспокоенность ростом числа кесаревых сечений при родах и призывает сократить число не имеющих медицинского обоснования вмешательств. Директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина тогда сообщила, что в Минздраве поддерживают данную инициативу, однако отмечают, что искусственно гнаться за снижением этих показателей не стоит. По ее словам, также увеличивается число женщин, которые имеют тяжелые заболевания. Но при таких условиях роды зачастую проходят с увеличенным процентом кесаревых сечений.

По данным ВОЗ, за 15 лет в некоторых странах Юго-Восточной Европы национальный показатель доли кесаревых сечений вырос почти до 50%. При этом на данный момент нет никаких обоснованных доказательств того, что при частоте вмешательств более 10% эта процедура может снизить детскую и неонатальную смертность.