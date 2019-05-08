Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов открыли в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 мая. /ТАСС/. Мемориальный комплекс в память о советских воинах, которые погибли в ходе Нальчикско-Орджоникидзевской операции, ставшей заключительным этапом битвы за Кавказ, открыли в среду в районе села Мичурино в Северной Осетии. Увековечены имена 736 солдат и офицеров, сообщила ТАСС одна из участниц проекта, военный историк Алина Акоефф.

"В Северной Осетии состоялось открытие мемориального комплекса в районе села Мичурино. О существовании этой могилы знали давно, еще в 1960-х годах на месте кровопролитных боев был установлен памятный камень в честь 319-й стрелковой дивизии, тогда же рядом с камнем установили артиллерийское орудие послевоенного образца. Однако на мемориале не было имен погибших. В 2018-2019 годах военными историками были проведены архивные изыскания, которые помогли установить имена 736 солдат и офицеров, нашедших свой последний приют в братской могиле под мемориалом", - сказала Акоефф.

Мемориал представляет собой девять бетонных стел с гранитными плитами, на которых высечены имена погибших. Вход на территорию комплекса венчается двумя стелами, украшенными барельефами и изображением танкового шлема и пилотки. Пехота и танковые войска - именно эти рода войск воевали в районе селения Мичурино, пояснила историк. Автором барельефов стал осетинский скульптор Арсен Дзбоев, архитектор мемориала - Валерий Савлаев.

Новый мемориальный комплекс - самый крупный в новейшей истории республики, а в списках погибших - представители почти всех республик и областей бывшего СССР. Поиск родственников павших солдат начали в марте этого года. По данным Акоефф, сейчас найдены девять семей погибших солдат, в одной из семей живы дети погибшего.

"На открытие мемориала приехали родственники солдат из Вологодской области, Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Калмыкии <…> Продолжается поиск в Казахстане, Грузии, Армении, Узбекистане и других странах СНГ. Весточки из Осетии для многих стали волнительным событием, ведь большинство родственников ничего не знало о судьбе своих предков", - отметила она.

За последние пять лет в регионе установлено более 10 монументов на братских могилах. Всего увековечены имена более 1,5 тыс. воинов.

Бои за Ардон

В ноябре-декабре 1942 года воинские соединения Красной Армии вели в районе сел Мичурино, Красногор, Кирово и Коста тяжелейшие бои. После разгрома немецких войск под Владикавказом, в начале ноября 1942 года, на рубеже Владикавказ-Ардон развернулось мощное наступление войск Красной Армии. В конце ноября 1942 года против наступающих частей Северной группы войск и 9 армии были брошены танковые соединения вермахта.

25-27 ноября советские войска прорвали глубоко эшелонированную оборону врага и освободили Мичурино, Кадгарон, провели контрнаступление и освободили Ардон. Этими победами начиналась вторая часть Нальчикско-Орджоникидзевской операции, которая стала заключительным этапом битвы за Кавказ.