В Ростове-на-Дону открыли памятную доску руководителю восстания в концлагере "Собибор"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая. /ТАСС/. Мемориальную доску Александру Печерскому, руководителю массового побега из концлагеря "Собибор" в годы Великой Отечественной войны, открыли в Ростове-на-Дону, где жил и работал легендарный советский офицер. Об этом сообщила пресс-служба Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода (входит в Группу компаний "ЛокоТех"), где состоялось открытие.

"Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод празднует 145-летний юбилей. Началу торжественной части предшествовала церемония открытия мемориальной доски Александру Печерскому, руководившему единственным успешным массовым побегом из фашистского лагеря смерти "Собибор" в годы Великой Отечественной войны. Легендарный советский офицер в довоенный период работал на заводе счетоводом", - говорится в сообщении.

На торжественной церемонии присутствовала внучка Печерского Наталья Ладыченко. "Я с дедушкой росла, меня туда принесли из роддома, и до 14 лет мы жили в одной квартире. Я не жила с героем, я жила с дедушкой, он был очень добрый, скромный человек, он вообще не считал себя героем… Он собирал архив, вел переписку, ему присылали публикации, он делал это только ради того, чтобы об этом [массовом восстании] знали, потому что немцы сразу после Победы [советских войск в Великой Отечественной войне] стерли лагерь с лица земли, лагерь был засекречен", - рассказала она журналистам.

О подвиге Печерского

Восстание Печерского было первым в период Второй мировой войны удачным восстанием и единственным настолько массовым по числу участников. Бежать удалось почти всем 300 узникам, рисковавшим жизнью.

Концентрационный лагерь "Собибор" действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, возглавленного Печерским.

В Ростове-на-Дону прошли детство и юность Печерского (семья переехала в этот город из украинского Кременчуга в 1915 году), туда же он вернулся после войны. Весной прошлого года в Ростове-на-Дону Печерскому открыли памятник.

В 2018 году на экраны вышел фильм Константина Хабенского "Собибор". Мировая премьера прошла в столице Польши Варшаве, в российский кинопрокат лента вышла 3 мая. Картина была выдвинута от России на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".