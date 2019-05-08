Послы 8 республик бывшего СССР в США опубликовали совместное поздравление с Днем Победы

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Главы дипмиссий восьми республик бывшего СССР в Соединенных Штатах обнародовали в среду совместное заявление, в котором поздравили ветеранов Красной армии, а также американцев, участвовавших во Второй мировой войне, с 74-й годовщиной Победы. Под документам поставили подписи послы Российской Федерации Анатолий Антонов, Узбекистана Жавлон Вахабов, Казахстана Ержан Казыханов, Армении Варужан Нерсесян, Туркменистана Меред Оразов, Киргизии Болот Отунбаев, Таджикистана Фарход Салим, а также временный поверенный в делах Республики Беларусь Павел Шидловский.

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"74 года назад народы наших государств одержали Победу над злейшим врагом человечества - фашизмом. Представители союзных армий приняли безоговорочную капитуляцию нацистской армии в Берлине. Была поставлена точка в самой кровавой войне в Европе. Мир не должен забывать мужество и героизм военнослужащих наших армий, участников партизанских отрядов, подпольных антифашистских формирований, самоотверженности тружеников тыла и всех, кто противостоял гитлеризму", - говорится в заявлении.

"Мы помним подвиг народов Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и помним о помощи, которую оказывали друг другу союзники. Помним о боевом братстве, остановившем уничтожение народов. Оно является для нас примером и сегодня, когда миру брошен новый глобальный вызов со стороны международного терроризма", - отметили главы дипмиссий.

"Наши народы понесли колоссальные потери в этой войне - около 27 млн жизней - погибших на фронтах, от ран, в нацистском плену, в лагерях смерти, в результате карательных акций. Эта память для нас - священна. Необходимо решительно противостоять ее осквернению и пресекать разрушение или надругательство над воинскими захоронениями и памятниками", - призвали они.

"Мы благодарны тем, кто хранит эту память в Америке, прикладывает усилия по установке памятников нашему союзничеству в те годы, участвует в мемориальных акциях. Поздравляем с Днем Победы ветеранов Красной армии, проживающих в США, и наших американских союзников! Долгих лет жизни и спасибо за ваш подвиг!" - говорится в поздравлении.