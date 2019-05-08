В МИД РФ подчеркнули вклад Бразилии в победу над фашизмом

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Бразилия стала единственной из латиноамериканских стран, которая отправила экспедиционный корпус в Европу во время Второй мировой войны, внеся свой вклад в в разгром фашизма. Об этом заявил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на встрече бразильских и российских ветеранских организаций в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на Поклонной горе.

"В приветственном слове к участникам церемонии Щетинин подчеркнул вклад в борьбу против фашизма Бразилии, которая единственная из числа 20 латиноамериканских государств, входивших в антигитлеровскую коалицию, направила свой 25-тысячной экспедиционный корпус в театр военных действий в Европу, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Бразильские солдаты и офицеры героически сражались в Италии с нацистами с сентября 1944 по апрель 1945 года, зачастую противостоя превосходящим силам противника. На полях сражений остались 1889 бразильских военнослужащих".

"Директор Латиноамериканского департамента выразил присутствовавшим ветеранам теплые пожелания здоровья, душевной бодрости, чтобы они могли продолжать вносить свой неоценимый вклад в сохранение памяти о событиях тех лет и подвиге воинов, принесших нам Великую Победу", - добавили в министерстве.

В мероприятии приняли участие ветеран Второй мировой войны лейтенант в отставке Мелшисидек Афонсо де Карвальо, обеспечивавший в составе ВМС Бразилии в годы войны безопасность движения гражданских судов в Атлантическом океане, и ветеран Великой Отечественной войны, летчик-штурман 125-го гвардейского пикировочно-бомбардировочного авиационного имени Марины Расковой полка ("Ночных ведьм") старший лейтенант в отставке Галина Брок-Бельцова. Встреча завершилась подписанием протокола о намерениях между ветеранскими организациями России и Бразилии.