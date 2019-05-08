Крым станет пилотным регионом по модернизации программ воспитания в школах

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Власти Крыма договорилось с детским омбудсменом Анной Кузнецовой о реализации в республике пилотного проекта по модернизации воспитательных программ в школах. Об этом в среду сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка по итогам ее рабочей поездки на полуостров.

"Анна Кузнецова сообщила о договоренности с руководством республики реализовать на базе всех образовательных учреждений Крыма пилотный проект по модернизации воспитательных программ, который впоследствии будет рекомендован для реализации в субъектах РФ. В ходе обсуждения эксперты пришли к мнению, что образовательный компонент должен выстраиваться с учетом особенностей каждого региона", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, тему необходимости изменения воспитательных программ Кузнецова подняла в связи с ростом подростковой преступности.

Ранее Кузнецова сообщала, что в 74% школьных воспитательных программ в России нет мер профилактики агрессии и суицида. 20% программ не соответствуют нормативным требованиям. Только 16,6% программ воспитания отвечают всем запросам времени и способствуют полноценному развитию детей.