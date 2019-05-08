В Кирове потребовали запретить концерт рэпера Face

КИРОВ, 8 мая. /ТАСС/. Группа жителей Кирова обратилась в прокуратуру с требованием запретить выступления российского рэпера Face (Ивана Дремина), а также Мальбэка и Сюзанны, творчество которых заявители посчитали опасным для детей, сообщили в среду ТАСС в областной прокуратуре.

Ранее местные СМИ сообщили, что группа кировчан потребовала запретить предстоящие концерты рэпера Face (запланирован на 15 мая), артистов Мальбэка и Сюзанны и ряда других исполнителей, так как их творчество якобы причиняет вред физическому и психическому здоровью и развитию детей.

"Соответствующее заявление от граждан поступило [в прокуратуру]", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Российский рэп-исполнитель Иван Дремин, известный как Face, получил широкую известность в 2017 году, после публикации во "ВКонтакте" его альбома No Love и нескольких видеоклипов. В декабря 2017 года администрация Белгорода выступила с критикой творчества рэпера, в том числе из-за наличия ненормативной лексики в его композициях. По просьбе администрации города организаторы отметили концерт, который должен был состояться 18 декабря в клубе Soda concert hall.