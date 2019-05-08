Мэр Харькова призвал поддержать петицию о возвращении проспекту имени маршала Жукова

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о возвращении одному из проспектов города его исторического названия - имени маршала Жукова.

"С проспектом, который раньше был имени маршала Жукова, а теперь генерала Григоренко сложнее. Оба - достойны увековечивания. Но спросите тех немногих ветеранов - кого они называли маршалом Победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма - переоценить невозможно. Вывод - харьковчане! Я призываю вас поддержать эти петиции", - написал он на своей странице в Facebook.

Проспект, который до 2016 года носил имя маршала Жукова, был переименован в рамках так называемой декоммунизации. Закон о декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие данного документа. Закон предполагает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.

Власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других топонимических объектов в рамках борьбы с коммунистическим прошлым. Кроме того, за три года действия закона демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, из них 1,3 тыс. памятников Ленину.