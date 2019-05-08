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День Победы - 2019

Около 400 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Загребе

Шествие завершилось концертом военных песен в исполнении хора "Калинка"
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Описание
© Представительство Россотрудничества в Загребе
© Представительство Россотрудничества в Загребе
© Представительство Россотрудничества в Загребе
© Представительство Россотрудничества в Загребе

БЕЛГРАД, 8 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Шествие "Бессмертного полка" состоялось в среду в Загребе второй раз подряд. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол России в Хорватии Анвар Азимов.

"В Загребе во второй раз состоялась акция "Бессмертный полк" в честь победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Шествие прошло в день освобождения города Загреба как дань памяти многочисленным югославским партизанам, героически сражавшимся против немецко-фашистских захватчиков. В акции участвовали около 400 человек", - сообщил российский дипломат.

По словам представителя Россотрудничества в Загребе Натальи Якимчук, участники шествия со всей Хорватии прошли маршрутом от площади Жертв фашизма до площади Республики. Шествие завершилось концертом военных песен в исполнении хора "Калинка", участники акции запустили в небо 74 воздушных шара с бумажными голубями.

Организаторами шествия выступили Союз антифашистских борцов и антифашистов Республики Хорватии и Координационный совет соотечественников Хорватии при поддержке Представительства Россотрудничества в Хорватии.

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РоссияХорватияДень Победы - 2019
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