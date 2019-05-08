Более 6 тыс. человек приняли участие в акции "Свеча памяти" в Сочи

СОЧИ, 8 мая. /ТАСС/. Более 6 тыс. жителей и гостей Сочи стали участниками акции "Свеча памяти", которая по традиции прошла на курорте в преддверии Дня Победы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Акция "Свеча памяти" проходит в Сочи уже десять лет. В прошлом году в ней приняли участие пять тысяч человек. В этом году участников было больше, около шести тысяч человек", - сказали в пресс-службе мэрии.

Люди с горящими свечами прошли от площади Северного мола по улице Несебрской до площади Южного мола, где спустили в море траурный венок.

На время проведения акции движение транспорта по улице было приостановлено.