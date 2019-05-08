"Бессмертный полк" в Париже прошел под проливным дождем

ПАРИЖ, 8 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Ливень и сильный ветер сопровождали марш "Бессмертного полка", который состоялся в среду на западе Парижа. Но, несмотря на погоду, участники сохранили позитивный настрой и преодолели маршрут до конца.
"Наши прадеды сражались под огнестрельным дождем. Неужели небольшой дождик будет для нас, их потомков, помехой?" - задавали вопрос организаторы акции на посвященной мероприятию странице в Facebook. Погода, впрочем, успокоилась перед самым сбором, и в итоге у площади Гамбетта собрались несколько сотен человек.
В ожидании марша собравшихся развлекал баянист, вместе с которым они пели песни военных лет и плясали. Организаторы развернули на месте сбора книжную лавку, где предлагали приобрести различные книги - от художественных произведений братьев Стругацких и Кира Булычева до исторических работ. Также можно было взять в аренду или купить флаги России и других стран.
Собранные средства пойдут на помощь ветеранам и тем, кто родился в военные годы и сейчас находится во Франции. "Двадцать пять у нас ветеранов, детей войны, блокадников... ну около тридцати. Они здесь живут, их родители привезли", - пояснил корреспондент ТАСС представитель организаторов Артем Арифов.
Во главе процессии, стартовавшей в 13:30 по местному времени (14:30 мск) под "Катюшу", шли четыре девушки, завернутые во флаги Великобритании, Франции, США и СССР. Многие участники принесли с собой фотографии родных, сражавшихся против фашизма в годы Великой Отечественной войны, плакаты и флаги стран, где воевали их предки. Среди флагов России, Украины, Белоруссии, и Казахстана был даже стяг испанских интербригад, сражавшихся против режима Франко и его союзников: Италии и фашистской Германии.
Возложение цветов
"Мы собрались здесь, чтобы почтить память всех, кто погиб в годы Второй мировой войны и напомнить всем - мы за мир, мы против войны, мы все едины здесь с нашими общими ценностями - стремлением к миру и диалогу, взаимопониманию. И сегодня мы принесли наши цветы к этому памятнику, чтобы отдать честь нашим предкам, тем, кто сражался с нацизмом, тем, что погиб в этой войне", - заявил координатор акции Георгий Шепелев, когда колонна вошла на историческое кладбище Пер-Лашез. Люди собрались у бронзового памятника русским участникам движения Сопротивления во Франции, к которому возложили цветы.
Посол России во Франции Алексей Мешков, который вместе с остальными также возложил цветы к памятнику, заявил, что начало марша с Пер-Лашез символично. "Это наша дань памяти великому народу. Наши с вами предки смогли преломить хребет нацизму, фашизму, это наши с вами предки освободили Европу. Перед нами сегодня стоит не менее сложная задача - мы должны стать поколением созидания, мы должны воплотить мечту тех, кто не смог дожить до дня победы - создать действительно свободную демократическую развивающуюся Европу. Я уврен, что страны евразийского пространства смогут внести весомый, а, может быть, и решающий вклад в этот процесс", - сказал он.
Песни под дождем
Не успела колонна далеко отойти от кладбища, как на Париж обрушился сильный ливень. Раскаты грома и первые капли дождя участники встретили громким "Ура!". И, хотя из-за дождя баянисту пришлось убрать инструмент, люди все равно продолжили петь. "День Победы", "Смуглянка", "Раскудрявый клен" и другие военные песни, гимны России и СССР - так шли участники "Бессмертного полка" по Парижу, вызывая немалый интерес со стороны французов в расположенных на пути уличных кафе и в автомобилях, которые остановили сотрудники полиции, чтобы колонна могла без помех пройти по авеню Репюблик к финальной точке маршрута.
На площади Республики участников шествия уже ждала небольшая трибуна под навесом, на которой выступили детский хор, несколько местных музыкальных коллективов, а также известный французский певец Гийом Рат, несколько раз посещавший с концертами Россию, в том числе в Государственном Кремлевском дворце. Вместе с Анной Чернышовой он исполнил "Песнь партизан" сочинения Анны Марли на французском, а затем она вместе со зрителями спела ее на русском языке - несмотря на явно французскую аранжировку, эта песня была написана изначально на русском языке.
Хотя дождь продолжался, многие люди предпочли остаться и послушать концерт. В числе собравшихся были как русские, так и молдаване, казахи, украинцы, даже одна девушка из Калифорнии. Акция вызвала у американки большой интерес, и она с удовольствием прошла весь путь вместе с остальными участниками, а также насладилась дружным пением собравшихся.
"Бессмертный полк" шагает по Франции
В общей сложности ежегодная акция "Бессмертный полк" охватила 12 французских городов. Помимо французской столицы советские стяги и портреты ушедших героев Второй мировой войны люди несли по улицам Лиона, Монпелье, Тулузы, Клермон-Феррана, Фрежюса, Безье, Марселя, Метца, Ниццы. По словам организаторов, один из маршей был даже организован на острове Реюньон, который также является частью Франции.
В Страсбурге акция собрала около 300 человек. После марша участников ждал концерт, в котором приняли участие как местные страсбургские коллективы, так и группы из России, в частности из Брянска, Тамбова и Новосибирска. Всех присутствующих приглашали также отведать кашу из полевой кухни, в то время как участники групп исторических реконструкций демонстрировали технику военных лет: грузовик и легковой автомобиль марки Citroen.