"Бессмертный полк" в Париже прошел под проливным дождем

ПАРИЖ, 8 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Ливень и сильный ветер сопровождали марш "Бессмертного полка", который состоялся в среду на западе Парижа. Но, несмотря на погоду, участники сохранили позитивный настрой и преодолели маршрут до конца.

"Наши прадеды сражались под огнестрельным дождем. Неужели небольшой дождик будет для нас, их потомков, помехой?" - задавали вопрос организаторы акции на посвященной мероприятию странице в Facebook. Погода, впрочем, успокоилась перед самым сбором, и в итоге у площади Гамбетта собрались несколько сотен человек.

В ожидании марша собравшихся развлекал баянист, вместе с которым они пели песни военных лет и плясали. Организаторы развернули на месте сбора книжную лавку, где предлагали приобрести различные книги - от художественных произведений братьев Стругацких и Кира Булычева до исторических работ. Также можно было взять в аренду или купить флаги России и других стран.

Собранные средства пойдут на помощь ветеранам и тем, кто родился в военные годы и сейчас находится во Франции. "Двадцать пять у нас ветеранов, детей войны, блокадников... ну около тридцати. Они здесь живут, их родители привезли", - пояснил корреспондент ТАСС представитель организаторов Артем Арифов.

Во главе процессии, стартовавшей в 13:30 по местному времени (14:30 мск) под "Катюшу", шли четыре девушки, завернутые во флаги Великобритании, Франции, США и СССР. Многие участники принесли с собой фотографии родных, сражавшихся против фашизма в годы Великой Отечественной войны, плакаты и флаги стран, где воевали их предки. Среди флагов России, Украины, Белоруссии, и Казахстана был даже стяг испанских интербригад, сражавшихся против режима Франко и его союзников: Италии и фашистской Германии.

Возложение цветов

"Мы собрались здесь, чтобы почтить память всех, кто погиб в годы Второй мировой войны и напомнить всем - мы за мир, мы против войны, мы все едины здесь с нашими общими ценностями - стремлением к миру и диалогу, взаимопониманию. И сегодня мы принесли наши цветы к этому памятнику, чтобы отдать честь нашим предкам, тем, кто сражался с нацизмом, тем, что погиб в этой войне", - заявил координатор акции Георгий Шепелев, когда колонна вошла на историческое кладбище Пер-Лашез. Люди собрались у бронзового памятника русским участникам движения Сопротивления во Франции, к которому возложили цветы.