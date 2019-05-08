Главный раввин России: визит российских евреев в Италию является сигналом против нацизма

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Главный раввин России Берл Лазар и делегация еврейских студентов из России встретились в среду с премьер-министром Италии Джузеппе Конте на церемонии памяти, приуроченной к столетию итальянского писателя и поэта Примо Леви в Большой синагоге Рима. Об этом сообщает пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

"Мы должны учиться у прошлого, но понимать, что мы не 74 года назад победили нацистов, но каждый день и каждый год наша победа будет расти. <...> Мы приехали в Рим, чтобы показать, что мы живы. Для нас приезд в Италию - это сигнал против антисемитизма в Европе", - цитирует приводятся в сообщении ФЕОР слова главного раввина России.

Джузеппе Конте отметил важность общей памяти о Второй мировой войне. "Вспоминая Вторую мировую войну, мы должны помнить, сколько людей не выжило в ней. <...> Сегодня, когда с каждым годом Вторая мировая война становится все дальше, от нас уходят выжившие в тех событиях, но все мы должны помнить о случившемся", - цитирует его пресс-служба ФЕОР.

В ходе встречи была проведена церемония зажжения свечей в память обо всех евреях, ставших жертвами антисемитизма.

Памятная церемония в Большой синагоге Рима стала центральным мероприятием в рамках образовательной студенческой программы "Евростарс" для еврейских студентов, исповедующих иудаизм, в возрасте от 18 до 29 лет, которая осуществляется под эгидой ФЕОР. В ее рамках ежегодно в мае студенты отправляются в тур по знаковым для еврейской общины местам, его итогом является акция "Марш жизни" в мемориальном комплексе "Освенцим". В 2019 году поездка проходит в седьмой раз, в ней участвуют тысяча человек со всех уголков России.