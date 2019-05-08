Торжественные мероприятия в честь Дня Победы пройдут в России 9 мая

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Мероприятия в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в России и других странах в четверг. В частности, в городах состоятся торжественные парады с участием военнослужащих и военной техники, шествия "Бессмертный полк", акции "Свеча памяти", "Солдатский привал", "Фронтовой кинотеатр" и другие. Вечером во многих городах пройдут праздничные салюты.

В Симферополе шествие может продлиться около четырех часов - ожидается участие 40 тыс. человек, сообщил журналистам координатор акции Сергей Мельник.

Участие в акции "Бессмертный полк" в Москве примет около миллиона человек, они пройдут с фотографиями своих родных, воевавших на фронтах Второй мировой войны, от станции метро "Динамо" до Красной площади. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что с большой долей вероятности Путин примет участие в ежегодной акции. Все предыдущие годы глава государства присоединялся к этому шествию на Красной площади.

По традиции Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин, члены правительства, руководство администрации президента, парламента будут наблюдать за парадом на Красной площади, после чего примут участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. Кроме того, в честь Дня Победы глава государства традиционно даст торжественный прием в Кремле.

Празднование в Москве откроется торжественным парадом, который начнется в 10:00 мск на Красной площади. В нем примут участие более 13 тыс. военнослужащих, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета. Командовать парадом будет главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимать - министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Они объедут парадный строй на кабриолетах Aurus, созданных специалистами ФГУП "НАМИ". По окончании приветствия пеших расчетов глава оборонного ведомства доложит президенту РФ о готовности к параду.

В этом году "Бессмертный полк" пройдет в 110 странах и более чем 500 городах. Акции уже состоялись в Копенгагене, Женеве, Риме, Стамбуле, Лиссабоне, Нью-Йорке, Манчестере, Торонто, в пяти городах Израиля и других странах. Ранее впервые шествие прошло в Гонконге.

В Архангельске клубом "Братство северных конвоев" и Арктическим морским институтом им. В. И. Воронина будет организована особая отдельная рота "Бессмертного полка" - "Бессмертный экипаж Северных конвоев". Она будет стоять сразу за колонной ветеранов. Вместе с курсантами в составе отдельной роты пройдут юнгаши Архангельской школы Соловецких юнг и кадеты Архангельского морского кадетского корпуса.

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После речи Верховного главнокомандующего ВС РФ 35 пеших парадных расчетов пройдут торжественным маршем по брусчатке Красной площади. В этом году в нее впервые войдет батальон Московского университета МВД РФ им. В. Я. Кикотя, подразделение военнослужащих - женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского.

Зрители и гости парада первый раз смогут увидеть новейшие автоматы АК-12, с ними пройдут курсанты Рязанского ВВДКУ, военнослужащие 131-го парашютно-десантного полка и 2-й мотострелковой дивизии.

После прохождения пеших парадных расчетов военный оркестр освободит место для прохождения механизированной колонны. Первым по Красной площади проедет легендарный танк Т-34-85. За ним будут следовать бронеавтомобили "Тигр", защищенные автомобили "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, танки Т-72Б3.

Также планируется участие танков четвертого послевоенного поколения Т-14 "Армата", пусковых установок зенитной ракетной системы С-400, ракетных комплексов "Ярс", боевых машин поддержки танков "Терминатор" и другой техники. Замкнут прохождение механизированной колонны бронетранспортеры "Бумеранг" К-16.

Пролет авиации над Красной площадью

В случае благоприятных погодных условий над главной площадью страны пролетит авиация. Откроет воздушную часть группа из вертолетов Ми-8 во главе с самой большой транспортной винтокрылой машиной в мире - Ми-26. За ними пролетят ударные "Ночные охотники" Ми-28Н, "Аллигаторы" Ка-52 и Ми-24.

В авиационной части будет задействован модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, три военно-транспортных Ил-76МД, стратегический ракетоносец Ту-160 и четыре Ту-22М3, три Ту-95МС. Также ожидается пролет модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра Воздушно-космических сил. За ними будут следовать экипажи Су-24СМ, МиГ-31БМ, Су-34.

Зрители смогут увидеть пролет "тактического крыла" и знаменитого "кубинского бриллианта", состоящего из девяти экипажей пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи". Завершит парад над Москвой шестерка штурмовиков Су-25, которая окрасит небо в цвет российского флага.

Истребитель МиГ-31К, вооруженный гиперзвуковыми ракетами типа "Кинжал", и истребитель пятого поколения Су-57 в этом году принимать участие в воздушной части парада не будут.

В конце апреля пресс-служба мэрии Москвы заявила, что в случае неблагоприятных условий 10 самолетов займутся разгоном туч 9 мая. В свою очередь, в Гидрометцентре во вторник сообщили, что в День Победы в столичном регионе ожидается гроза, дождь и ветер с порывами до 13-18 м/с. При этом температура воздуха опустится до 21-23 градусов.

Перекрытия улиц

В связи проведением парада Победы в Москве ограничат движение. С 05:30 до 08:00 и с 10:00 до окончания мероприятий будут перекрыты улицы Мневники, Нижние Мневники, Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Звенигородское шоссе и Триумфальная площадь.

Также с 10:00 и до окончания мероприятий в столице транспорт не сможет проехать по Боровицкой площади, Большому Каменному мосту, улицам Новый Арбат, Воздвиженка, Пятницкая, Большая Ордынка, Петровка, 1-я и 2-я Брестские, Страстному и Тверскому бульварам.

В связи с парадом закроют движение на улицах Тверская, Моховая, Охотный ряд, Солянка, Болотная, участке Садовнической, Китайгородском и Театральном проездах, Новой, Старой, Болотной и других площадях, Софийской, Раушской, Устьинской, Кадашевской и Садовнической набережных и по ряду мостов. Ограничения будут действовать с 05:30 мск и до окончания мероприятий.

Из-за проведения шествия "Бессмертный полк" движение по ряду улиц также будет ограничено. Так, с 05:00 мск и до завершения мероприятия автомобилисты не смогут проехать по улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Охотный ряд, Моховая, Театральному проезду, Кремлевской и Москворецкой набережным и Большому Москворецкому мосту. С 08:00 мск и до завершения акции перекроют движение по участкам Ленинградского проспекта и Третьего транспортного кольца.

Вальс Победы и "Фронтовый кинотеатр" в регионах

Вальсы Победы, акции "Свеча памяти", "Солдатский привал", "Фронтовой кинотеатр" и даже заплывы в холодных водах Амура пройдут 9 мая в российских регионах.

В большинстве городов, где состоятся военные парады, механизированные колонны возглавят легендарные танки Т-34, а в Севастополе - не менее известная "Катюша" (артиллерийское орудие БМ-13), восстановленная военными специалистами в этом году. Жители и гости Ижевска во время парада Победы 9 мая впервые увидят арктический зенитный ракетный комплекс "Тор" производства Ижевского электромеханического завода "Купол".

В Екатеринбурге впервые в параде Победы примут участие байкеры мотоклуба "Черные ножи". Взвод мотоциклистов на исторической технике и в специально пошитой форме военных лет поедет во главе колонны сразу за танком Т-34. Также в этом году в Екатеринбурге первый раз была сформирована "сирийская" коробка, в которую вошли образцы вооружения и военной техники, выполнявшие специальные задачи в этой ближневосточной республике - бронеавтомобиль "Тигр", "УАЗ-Пикапы" с минометами и крупнокалиберными пулеметами, беспилотники "Орлан-10" и "Уралы" с зенитными установками.

Над городом-героем Мурманском 9 мая впервые в новейшей истории пройдет воздушный парад, сообщили ТАСС в пресс-службе Северного флота. В нем будут задействованы 16 единиц авиатехники, в том числе вертолеты Ка-27ПС и Ми-8, самолеты военно-транспортной и противолодочной авиации Ан-26, Ил-20, Ил-38 и Ту-142, а также учебно-тренировочный Су-25УТГ, бомбардировщики Су-24М, палубные истребители Су-33, МиГ-29К и истребители-перехватчики МиГ-31.

Атмосферу победного дня 9 мая 1945 года с песнями и танцами, полевыми кухнями и "солдатскими привалами" воссоздадут и во многих других российских городах - Перми, Саратове, Пензе, Кирове, Оренбурге, Саратове, Калининграде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Ставрополе, Махачкале, Владикавказе, Черкесске. В Астрахани на набережной Волги будет работать "Фронтовой кинотеатр" - показы военных фильмов пройдут в настоящей армейской палатке.

Арт-проекты и патриотические заплывы

В Санкт-Петербурге одним из самых ярких эпизодов празднования Дня Победы станет арт-проект по реконструкции городской атмосферы 9 мая 1945 года "РиоРита - радость Победы". Ожидается, что фестиваль соберет более 15 тыс. гостей. Праздник начнется в 18:00 мск - музыканты военного оркестра будут играть музыку 1945 года: те самые вальсы, танго, которые, по воспоминаниям очевидцев, звучали 74 года назад на улицах. Также на территории фестиваля можно будет попробовать любимые лакомства горожан того времени - сухарики, жаренные пирожки с яблочным повидлом, мороженое в вафельных стаканчиках.

В Благовещенске пройдет патриотическая акция-заплыв "Амурская Миля Победы - 2019". Его протяженность в воде температурой около 10 градусов составит 1000 м. Заплыв в водах Амурского залива планируется и во Владивостоке. Его участниками станут спортсмены федерации зимнего плавания, подводного спорта, любители плавания в открытой воде из Приморья и других регионов России, а также пловцы из Китая.

9 мая в Якутске состоится традиционный военно-патриотический парад на площади Победы. В этом году в нем примут участие владельцы ездовых и служебных собак. Как отметили ТАСС в федерации ездового спорта Якутии, в годы войны в армию были призваны около 60 тыс. собак. В частности, на боевом счету частей военного собаководства свыше 300 подбитых танков, более 200 тыс. доставленных донесений, подвезено на огневые рубежи 5862 т боеприпасов.

Праздничные салюты

Праздничный салют в Москве будут запускать с 16 городских площадок, в том числе на Поклонной горе, в парках "Измайлово", "Кузьминки", Лианозово, на ВДНХ, территории "Лужников" и других. Он продлится в течение 10 минут. За это время прозвучат 10 тыс. выстрелов, будет использовано более 50 видов фейерверков. Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, сценарий был разработан с помощью специальной автоматизированной системы.

На Воробьевых горах и Поклонной горе салют будет производиться из пушек ЗИС-3 образца 1942 года.

Артиллерийские салюты пройдут и в других городах-героях России. Согласно приказу министра обороны России Сергея Шойгу они будут произведены 9 мая в 22:00 по местному времени в Санкт-Петербурге, Волгограде, Керчи, Севастополе, Смоленске, Туле, Новороссийске, Мурманске и в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.