Торжественные мероприятия в честь Дня Победы пройдут в России 9 мая

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Мероприятия в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в России и других странах в четверг. В частности, в городах состоятся торжественные парады с участием военнослужащих и военной техники, шествия "Бессмертный полк", акции "Свеча памяти", "Солдатский привал", "Фронтовой кинотеатр" и другие. Вечером во многих городах пройдут праздничные салюты.
По традиции Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин, члены правительства, руководство администрации президента, парламента будут наблюдать за парадом на Красной площади, после чего примут участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. Кроме того, в честь Дня Победы глава государства традиционно даст торжественный прием в Кремле.
Шествие "Бессмертный полк"
Участие в акции "Бессмертный полк" в Москве примет около миллиона человек, они пройдут с фотографиями своих родных, воевавших на фронтах Второй мировой войны, от станции метро "Динамо" до Красной площади. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что с большой долей вероятности Путин примет участие в ежегодной акции. Все предыдущие годы глава государства присоединялся к этому шествию на Красной площади.
В Симферополе шествие может продлиться около четырех часов - ожидается участие 40 тыс. человек, сообщил журналистам координатор акции Сергей Мельник.
В Архангельске клубом "Братство северных конвоев" и Арктическим морским институтом им. В. И. Воронина будет организована особая отдельная рота "Бессмертного полка" - "Бессмертный экипаж Северных конвоев". Она будет стоять сразу за колонной ветеранов. Вместе с курсантами в составе отдельной роты пройдут юнгаши Архангельской школы Соловецких юнг и кадеты Архангельского морского кадетского корпуса.
В этом году "Бессмертный полк" пройдет в 110 странах и более чем 500 городах. Акции уже состоялись в Копенгагене, Женеве, Риме, Стамбуле, Лиссабоне, Нью-Йорке, Манчестере, Торонто, в пяти городах Израиля и других странах. Ранее впервые шествие прошло в Гонконге.
Главный парад Победы
Празднование в Москве откроется торжественным парадом, который начнется в 10:00 мск на Красной площади. В нем примут участие более 13 тыс. военнослужащих, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета. Командовать парадом будет главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимать - министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Они объедут парадный строй на кабриолетах Aurus, созданных специалистами ФГУП "НАМИ". По окончании приветствия пеших расчетов глава оборонного ведомства доложит президенту РФ о готовности к параду.
После речи Верховного главнокомандующего ВС РФ 35 пеших парадных расчетов пройдут торжественным маршем по брусчатке Красной площади. В этом году в нее впервые войдет батальон Московского университета МВД РФ им. В. Я. Кикотя, подразделение военнослужащих - женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского.
Зрители и гости парада первый раз смогут увидеть новейшие автоматы АК-12, с ними пройдут курсанты Рязанского ВВДКУ, военнослужащие 131-го парашютно-десантного полка и 2-й мотострелковой дивизии.
После прохождения пеших парадных расчетов военный оркестр освободит место для прохождения механизированной колонны. Первым по Красной площади проедет легендарный танк Т-34-85. За ним будут следовать бронеавтомобили "Тигр", защищенные автомобили "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, танки Т-72Б3.
Также планируется участие танков четвертого послевоенного поколения Т-14 "Армата", пусковых установок зенитной ракетной системы С-400, ракетных комплексов "Ярс", боевых машин поддержки танков "Терминатор" и другой техники. Замкнут прохождение механизированной колонны бронетранспортеры "Бумеранг" К-16.
Пролет авиации над Красной площадью
В случае благоприятных погодных условий над главной площадью страны пролетит авиация. Откроет воздушную часть группа из вертолетов Ми-8 во главе с самой большой транспортной винтокрылой машиной в мире - Ми-26. За ними пролетят ударные "Ночные охотники" Ми-28Н, "Аллигаторы" Ка-52 и Ми-24.
В авиационной части будет задействован модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, три военно-транспортных Ил-76МД, стратегический ракетоносец Ту-160 и четыре Ту-22М3, три Ту-95МС. Также ожидается пролет модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра Воздушно-космических сил. За ними будут следовать экипажи Су-24СМ, МиГ-31БМ, Су-34.
Зрители смогут увидеть пролет "тактического крыла" и знаменитого "кубинского бриллианта", состоящего из девяти экипажей пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи". Завершит парад над Москвой шестерка штурмовиков Су-25, которая окрасит небо в цвет российского флага.
Истребитель МиГ-31К, вооруженный гиперзвуковыми ракетами типа "Кинжал", и истребитель пятого поколения Су-57 в этом году принимать участие в воздушной части парада не будут.
В конце апреля пресс-служба мэрии Москвы заявила, что в случае неблагоприятных условий 10 самолетов займутся разгоном туч 9 мая. В свою очередь, в Гидрометцентре во вторник сообщили, что в День Победы в столичном регионе ожидается гроза, дождь и ветер с порывами до 13-18 м/с. При этом температура воздуха опустится до 21-23 градусов.
Перекрытия улиц
В связи проведением парада Победы в Москве ограничат движение. С 05:30 до 08:00 и с 10:00 до окончания мероприятий будут перекрыты улицы Мневники, Нижние Мневники, Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Звенигородское шоссе и Триумфальная площадь.
Также с 10:00 и до окончания мероприятий в столице транспорт не сможет проехать по Боровицкой площади, Большому Каменному мосту, улицам Новый Арбат, Воздвиженка, Пятницкая, Большая Ордынка, Петровка, 1-я и 2-я Брестские, Страстному и Тверскому бульварам.
В связи с парадом закроют движение на улицах Тверская, Моховая, Охотный ряд, Солянка, Болотная, участке Садовнической, Китайгородском и Театральном проездах, Новой, Старой, Болотной и других площадях, Софийской, Раушской, Устьинской, Кадашевской и Садовнической набережных и по ряду мостов. Ограничения будут действовать с 05:30 мск и до окончания мероприятий.
Из-за проведения шествия "Бессмертный полк" движение по ряду улиц также будет ограничено. Так, с 05:00 мск и до завершения мероприятия автомобилисты не смогут проехать по улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Охотный ряд, Моховая, Театральному проезду, Кремлевской и Москворецкой набережным и Большому Москворецкому мосту. С 08:00 мск и до завершения акции перекроют движение по участкам Ленинградского проспекта и Третьего транспортного кольца.
Вальс Победы и "Фронтовый кинотеатр" в регионах
Вальсы Победы, акции "Свеча памяти", "Солдатский привал", "Фронтовой кинотеатр" и даже заплывы в холодных водах Амура пройдут 9 мая в российских регионах.
В большинстве городов, где состоятся военные парады, механизированные колонны возглавят легендарные танки Т-34, а в Севастополе - не менее известная "Катюша" (артиллерийское орудие БМ-13), восстановленная военными специалистами в этом году. Жители и гости Ижевска во время парада Победы 9 мая впервые увидят арктический зенитный ракетный комплекс "Тор" производства Ижевского электромеханического завода "Купол".
В Екатеринбурге впервые в параде Победы примут участие байкеры мотоклуба "Черные ножи". Взвод мотоциклистов на исторической технике и в специально пошитой форме военных лет поедет во главе колонны сразу за танком Т-34. Также в этом году в Екатеринбурге первый раз была сформирована "сирийская" коробка, в которую вошли образцы вооружения и военной техники, выполнявшие специальные задачи в этой ближневосточной республике - бронеавтомобиль "Тигр", "УАЗ-Пикапы" с минометами и крупнокалиберными пулеметами, беспилотники "Орлан-10" и "Уралы" с зенитными установками.
Над городом-героем Мурманском 9 мая впервые в новейшей истории пройдет воздушный парад, сообщили ТАСС в пресс-службе Северного флота. В нем будут задействованы 16 единиц авиатехники, в том числе вертолеты Ка-27ПС и Ми-8, самолеты военно-транспортной и противолодочной авиации Ан-26, Ил-20, Ил-38 и Ту-142, а также учебно-тренировочный Су-25УТГ, бомбардировщики Су-24М, палубные истребители Су-33, МиГ-29К и истребители-перехватчики МиГ-31.
Атмосферу победного дня 9 мая 1945 года с песнями и танцами, полевыми кухнями и "солдатскими привалами" воссоздадут и во многих других российских городах - Перми, Саратове, Пензе, Кирове, Оренбурге, Саратове, Калининграде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Ставрополе, Махачкале, Владикавказе, Черкесске. В Астрахани на набережной Волги будет работать "Фронтовой кинотеатр" - показы военных фильмов пройдут в настоящей армейской палатке.
Арт-проекты и патриотические заплывы
В Санкт-Петербурге одним из самых ярких эпизодов празднования Дня Победы станет арт-проект по реконструкции городской атмосферы 9 мая 1945 года "РиоРита - радость Победы". Ожидается, что фестиваль соберет более 15 тыс. гостей. Праздник начнется в 18:00 мск - музыканты военного оркестра будут играть музыку 1945 года: те самые вальсы, танго, которые, по воспоминаниям очевидцев, звучали 74 года назад на улицах. Также на территории фестиваля можно будет попробовать любимые лакомства горожан того времени - сухарики, жаренные пирожки с яблочным повидлом, мороженое в вафельных стаканчиках.
В Благовещенске пройдет патриотическая акция-заплыв "Амурская Миля Победы - 2019". Его протяженность в воде температурой около 10 градусов составит 1000 м. Заплыв в водах Амурского залива планируется и во Владивостоке. Его участниками станут спортсмены федерации зимнего плавания, подводного спорта, любители плавания в открытой воде из Приморья и других регионов России, а также пловцы из Китая.
9 мая в Якутске состоится традиционный военно-патриотический парад на площади Победы. В этом году в нем примут участие владельцы ездовых и служебных собак. Как отметили ТАСС в федерации ездового спорта Якутии, в годы войны в армию были призваны около 60 тыс. собак. В частности, на боевом счету частей военного собаководства свыше 300 подбитых танков, более 200 тыс. доставленных донесений, подвезено на огневые рубежи 5862 т боеприпасов.
Праздничные салюты
Праздничный салют в Москве будут запускать с 16 городских площадок, в том числе на Поклонной горе, в парках "Измайлово", "Кузьминки", Лианозово, на ВДНХ, территории "Лужников" и других. Он продлится в течение 10 минут. За это время прозвучат 10 тыс. выстрелов, будет использовано более 50 видов фейерверков. Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, сценарий был разработан с помощью специальной автоматизированной системы.
На Воробьевых горах и Поклонной горе салют будет производиться из пушек ЗИС-3 образца 1942 года.
Артиллерийские салюты пройдут и в других городах-героях России. Согласно приказу министра обороны России Сергея Шойгу они будут произведены 9 мая в 22:00 по местному времени в Санкт-Петербурге, Волгограде, Керчи, Севастополе, Смоленске, Туле, Новороссийске, Мурманске и в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.