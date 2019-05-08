Около 1 млн человек примут участие в шествии "Бессмертного полка" в Москве

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Порядка 1 млн человек пройдут с портретами своих родных и близких - участников Великой Отечественной войны - в традиционном шествии "Бессмертный полк" в День Победы в Москве. В акции четыре раза участвовал президент России Владимир Путин. Он проносил фото своего отца Владимира Спиридоновича Путина, который был тяжело ранен в ноябре 1941 года, защищая Невский пятачок под Ленинградом.
"В прошлом году в Москве к акции присоединилось порядка 1,2 млн человек, и мы рассчитываем, что и сейчас на шествие выйдет порядка миллиона человек. Но, конечно, точную цифру можно будет назвать только по итогам", - сообщил ТАСС руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.
По его словам, к шествию могут присоединиться не только потомки ветеранов Великой Отечественной войны, но и те, кто потерял своих родных и близких в других вооруженных конфликтах, в которых принимали участие Советский Союз и Россия.
Отдельной колонной по центру города пройдут потомки участников сражений подо Ржевом. В колонне "Ржевская битва" пройдут министр культуры РФ Владимир Мединский, народный артист РСФСР Михаил Ножкин и народный артист России Александр Домогаров, чьи отцы и деды воевали на Калининском фронте.
"В шествии "Бессмертного полка" в Москве впервые примет участие отдельная колонна памяти героев сопротивления в нацистских концлагерях. Участники пройдут с портретами Александра Печерского - организатора и руководителя восстания в лагере смерти Собибор, военнопленного летчика Михаила Девятаева, вместе с товарищами захватившего германский самолет и перелетевшего через линию фронта, генерала Дмитрия Карбышева, отказавшегося сотрудничать с нацистами и зверски замученного в концлагере Маутхаузен, а также еще 50 советских военнопленных, участвовавших в движении сопротивления в нацистских концлагерях", - сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда Александра Печерского.
Память без границ
"Бессмертный полк" пройдет во всех регионах России - от Калининграда до Камчатки. К акции также присоединились тысячи людей из разных стран, которые выходили на улицы своих городов, чтобы отдать дань памяти тем, кто 74 года назад освободил мир от фашизма.
"В этом году "Бессмертный полк" пройдет в 110 странах и более чем в 500 городах. Шествия уже прошли в Копенгагене, Женеве, Риме, Стамбуле, Лиссабоне, Нью-Йорке, Манчестере, Торонто, в ряде городов Израиля и других странах. Шествие в первый раз в этом году прошло в Гонконге. Также "Бессмертный полк" пройдет и в трех городах Сирии - Алеппо, Латакии и Хомсе", - сказал ТАСС координатор по международной деятельности движения "Бессмертный полк России" Сергей Глущенко.
История акции началась в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило как "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов, годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах.
Маршрут шествия
Как сообщили ТАСС организаторы, шествие в Москве начнется в 15:00 на Ленинградском проспекте у станции метро "Динамо". Далее колонна пройдет по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам, после чего выйдет на Красную площадь. После прохождения маршрута колонна распределится по Москворецкой набережной и Большому Москворецкому мосту.
Организаторы обращают внимание участников на изменение работы станций метро, расположенных по маршруту следования колонны. Так, станция "Маяковская" будет закрыта по мере заполнения Тверской улицы, станции "Тверская", "Пушкинская" и "Чеховская" будут закрыты с 13:00. Станции "Охотный ряд", "Площадь Революции", "Театральная", "Александровский сад", "Библиотека им. Ленина", "Боровицкая", "Улица 1905 года", "Краснопресненская" и "Баррикадная" будут закрыты на вход и выход во время всего шествия.
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили водителей о перекрытии движения на участке Ленинградского проспекта, улицах 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Моховая, Охотный Ряд, по Театральному проезду, Кремлевской и Москворецкой набережным, а также Большому Москворецкому мосту.