Около 1 млн человек примут участие в шествии "Бессмертного полка" в Москве

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Порядка 1 млн человек пройдут с портретами своих родных и близких - участников Великой Отечественной войны - в традиционном шествии "Бессмертный полк" в День Победы в Москве. В акции четыре раза участвовал президент России Владимир Путин. Он проносил фото своего отца Владимира Спиридоновича Путина, который был тяжело ранен в ноябре 1941 года, защищая Невский пятачок под Ленинградом.

"В прошлом году в Москве к акции присоединилось порядка 1,2 млн человек, и мы рассчитываем, что и сейчас на шествие выйдет порядка миллиона человек. Но, конечно, точную цифру можно будет назвать только по итогам", - сообщил ТАСС руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.

По его словам, к шествию могут присоединиться не только потомки ветеранов Великой Отечественной войны, но и те, кто потерял своих родных и близких в других вооруженных конфликтах, в которых принимали участие Советский Союз и Россия.

Отдельной колонной по центру города пройдут потомки участников сражений подо Ржевом. В колонне "Ржевская битва" пройдут министр культуры РФ Владимир Мединский, народный артист РСФСР Михаил Ножкин и народный артист России Александр Домогаров, чьи отцы и деды воевали на Калининском фронте.

"В шествии "Бессмертного полка" в Москве впервые примет участие отдельная колонна памяти героев сопротивления в нацистских концлагерях. Участники пройдут с портретами Александра Печерского - организатора и руководителя восстания в лагере смерти Собибор, военнопленного летчика Михаила Девятаева, вместе с товарищами захватившего германский самолет и перелетевшего через линию фронта, генерала Дмитрия Карбышева, отказавшегося сотрудничать с нацистами и зверски замученного в концлагере Маутхаузен, а также еще 50 советских военнопленных, участвовавших в движении сопротивления в нацистских концлагерях", - сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда Александра Печерского.

Память без границ

"Бессмертный полк" пройдет во всех регионах России - от Калининграда до Камчатки. К акции также присоединились тысячи людей из разных стран, которые выходили на улицы своих городов, чтобы отдать дань памяти тем, кто 74 года назад освободил мир от фашизма.