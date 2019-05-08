Шествие "Бессмертного полка" пройдет в Монреале в День Победы

ОТТАВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Международная акция "Бессмертный полк" состоится в пятый раз в канадском Монреале (провинция Квебек) в четверг, в День Победы. Об этом корр. ТАСС сообщила одна из ее организаторов, активист объединения соотечественников "Русский мир Монреаля" Виктория Христова.

"Акция начнется в 18:00 по местному времени (01:00 мск 10 мая) и продлится около 2,5 часов. Перед началом шествия у нас запланирован небольшой митинг-концерт, а затем мы пройдем по центральной улице города Сен-Катрин до площади Дорчестер, - сказала она. - В прошлом году на акцию "Бессмертный полк" пришли 2,5 тыс. человек, в этом году мы надеемся, что участников будет не меньше".

По словам Христовой, мэрия Монреаля оперативно согласовала маршрут колонны и выделила полицейских для обеспечения безопасности участников шествия, а также пресечения возможных провокаций. Организатор сообщила, что свое участие в акции подтвердили 12 ветеранов Великой Отечественной войны. Также почетными гостями праздника станут труженики тыла и дети войны, проживающие в Монреале.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".

С 2015 года акция официально стала общероссийской, в тот же год она впервые прошла в канадских городах Торонто (провинция Онтарио) и Монреале. В этом году акция уже состоялась 4 мая в Оттаве (провинция Онтарио), а в Торонто шествие было проведено дважды - 4 и 5 мая в разных частях города. В Торонто, по словам организаторов, в общей сложности "Бессмертные полки" собрали около 13 тыс. человек.