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День Победы - 2019

Военный парад и шествие "Бессмертного полка" прошли на Сахалине в честь Дня Победы

В Южно-Сахалинске открылись выставка военной техники и концертная площадка

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 мая. /ТАСС/. Традиционный военный парад и акция памяти "Бессмертный полк" стали главными событиями празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске утром в четверг, сообщает корреспондент ТАСС.

Несмотря на ветреную и прохладную погоду, на площади Победы собрались тысячи жителей и гостей Южно-Сахалинска. В торжественном марше по улицам города с 10:00 (02:00 мск) прошествовали колонны военнослужащих и военной техники. Следом за ними прошло шествие "Бессмертного полка". По словам организаторов акции, заявки на участие в "Бессмертном полку" в этом году отправили более 20 тыс. жителей Сахалинской области.

На протяжении всего дня в Южно-Сахалинске будут идти праздничные мероприятия. На площади Ленина уже с 08:00 (00:00 мск) открылась выставка военной техники, среди экспонатов которой зенитные комплексы и самоходные пушки. Здесь же на маленькой сцене будут проходить концерты "мобильных полевых бригад", а рядом развернут в палатке пункт отбора на военную службу по контракту. Выставка, как и концертная площадка, будет работать в течение всего дня.

Вечером на площади Победы состоится праздничный концерт, а завершит день красочный салют.

Теги
РоссияСахалинская областьДень Победы - 2019
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