На Камчатке отмечают День Победы военным парадом и концертами

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая. /ТАСС/. Военным парадом и концертами отмечают в Петропавловске-Камчатском День Победы. Торжества начались в 12:00 местного времени (03:00 мск), передает корреспондент ТАСС.

Колонны личного состава и военной техники вышли на главную площадь города после торжественного выноса Знамени Победы, Военно-морского флага и флага Российской Федерации. В параде принимают участие военнослужащие подразделений Тихоокеанского флота, ракетных и воздушно-десантных войск, пограничники, спасатели, курсанты училищ.

После военного парада предусмотрена большая концертная программа - на центральной площади города лучшие коллективы представят творческие номера на военную и патриотическую тематику. В течение дня будет работать полевая кухня. Завершатся торжественные мероприятия в 22:00 по местному времени (13:00 мск) праздничным салютом.

Порт Петропавловска-Камчатского в годы Великой Отечественной войны был воротами ленд-лиза: грузы поступали из США, затем перегружались на суда с небольшой осадкой и отправлялись во Владивосток, Николаевск-на-Амуре и Магадан. Всего через порт Петропавловска прошло 1,6 млн тонн грузов. За годы войны Камчатка дала стране 7,9 млн тонн рыбы. Колхозы и совхозы полуострова заготавливали для бойцов пушнину, дичь, яйца морских птиц и дикоросы.

Жители Камчатки в годы войны перечислили 70 млн рублей в Фонд обороны, на постройку танков сдали 79 млн рублей, на эскадрильи самолетов - 8,5 млн рублей. На средства жителей Камчатки были построены танковые колонны "Месть матери", "Боец всеобуча", "Камчатский рыбак", "Советская Камчатка", "Имени ВЛКСМ", "Имени XXIV годовщины РККА", авиаэскадрильи "Камчатка - фронту" и "Связист", звенья санитарных самолетов. На судоремонтной верфи Петропавловска-Камчатского делали мины, гранаты и "лимонки".