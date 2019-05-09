В Лондоне на борту крейсера Belfast состоялась встреча ветеранов Второй мировой войны

ЛОНДОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Встреча ветеранов Второй мировой войны из России, Великобритании и Норвегии по случаю Дня Победы над фашизмом прошла в среду на борту британского крейсера Belfast, принимавшего участие в сопровождении Арктических конвоев в СССР и морском бою у мыса Нордкап в декабре 1943 года, в котором корабли ВМС Великобритании потопили немецкий линкор Scharnhorst. В настоящее время Belfast является музеем и находится на постоянной стоянке на Темзе неподалеку от Тауэрского моста.

В торжественном мероприятии, посвященном 74-й годовщине Победы над фашизмом, приняли участие принц Кентский Майкл, российские дипломаты, представители общественных организаций, а также фольклорный ансамбль "Русский сувенир" и оперная певица Мария Веретенина, исполнившая песни военных лет.

"Мои российские друзья, для меня большое удовольствие видеть вас сегодня вечером на борту этого корабля. Мы все знаем, какую роль вы сыграли во время Второй мировой войны, и я очень рад приветствовать вас здесь. Спасибо, что приехали сюда", - сказал принц Кентский в своем обращении к ветеранам.

Сохранить память

Анджела Кларк, директор международного агентства развития RAFFA, в задачи которого входит обучение подрастающего поколения, считает, что в британских школах уделяют недостаточное внимание изучению истории Второй мировой войны. "Важно, чтобы молодежь знала историю, особенно такие ее страницы, как Вторая мировая война. Мы не должны забывать о том вкладе, который разные народы внесли в победу над фашизмом", - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС.

Об уроках истории призвал помнить британский ветеран ямайского происхождения Нил Флэниган, который в 1943 году отправился в Англию и вступил в ряды Королевских ВВС. "Немногие сейчас в Англии знают о той трагедии, которую война принесла русским. Я по своей инициативе посещаю учебные заведения, чтобы рассказать молодежи о войне. Знания - очень важная вещь, необходимо рассказывать людям о том, что происходило в прошлом", - отметил он.

Радость остаться живым

Ветеран Великой Отечественной войны 94-летний Анатолий Живов, впервые попавший на фронт в декабре 1943 года и освободивший в составе 259-й стрелковой дивизии Украину, Молдавию и Румынию, рассказал корреспонденту ТАСС о своих воспоминаниях военных лет.

"Ни одна армия не выдержала бы такие невзгоды, по девять месяцев мы находились в полевых условиях без крыши над головой, воевали в основном ночью, поскольку днем головы нельзя было поднять. Наш командир батальона этой тактикой спас много солдат. Мы в лоб в наступление никогда не шли, а окружали немцев ночью, которые жили и воевали по распорядку. Например, начался у них завтрак или обед, значит можно гулять, а если закончился, то беги в окопы, иначе накроют огнем", - сказал он.

После форсирования Днестра и последовавшего за ним освобождения Молдавии и Румынии советские войска вошли на территорию Болгарии. "Перед тем как войти в Софию, нас искупали в речке, у кого вид был более-менее, посадили на скамейки в "Студебеккеры" [поставлявшиеся в СССР по ленд-лизу американские грузовые автомобили], а самых грязных - в середину. Подъезжаем мы к Софии, а там нас народ встречает с флагами, гостинцами и цветами. Кричат: "Братушки!" В жизни я такого приема не встречал", - продолжил Живов.

"Для меня война закончилась в Болгарии. Вы представляете, какая радость остаться живым? Я все думал, как же я жив остался? Столько моментов было, когда казалось, что погибну, возможно, у меня ангел-хранитель хороший, вот он и ведет меня по жизни", - поделился ветеран.

Празднование Дня Победы в Лондоне

Памятные мероприятия по случаю Дня Победы продолжатся в Лондоне 9 мая.

Российские дипломаты и ветераны примут участие в церемонии возложения венков к Советскому военному мемориалу. Затем после полудня на Трафальгарской площади стартует акция "Бессмертный полк", которая пройдет в Лондоне четвертый год подряд.