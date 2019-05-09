В Хабаровске и Владивостоке прошли парады Победы

Тысячи горожан собрались на площади Ленина вдоль маршрута парадных расчетов. С трибун парад наблюдали около 300 фронтовиков с сопровождающими. Сразу после завершения шествия по центральной улице двинулась колонна "Бессмертного полка".

ХАБАРОВСК, 9 мая. /ТАСС/. Более 2 тыс. военных прошли торжественным маршем в честь Дня Победы по одной из центральных улиц Хабаровска, парад принял командующий войсками Восточного военного округа, генерал-лейтенант Геннадий Жидко.

В параде Победы в Хабаровске приняли участие сотрудники полиции, МЧС, кадеты и юнармейцы, курсанты военных училищ. В составе механизированной колонны прошли 149 единиц военной техники - танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки МСТА-С, ЗРК "Тор-М2У", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", буксируемые гаубицы 2А65, Д-30. Далее проследовали реактивные системы залпового огня Торнадо-Г, ОТРК "Искандер", ЗРС С-300 ПС, ЗРС С-400, ЗРПК "Панцирь-М", тяжелая огнеметная система "Солнцепек", армейский мотовездеход АМ-1, УАЗ "Пикап", комплексы РЭБ "Леер-2" и "Инфауна", служебные машины военной полиции, бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", ремонтные автомобили РЭМ-КЛ, беспилотники "Орлан-10", выполнявшие боевые задачи в Сирии. Впервые в стране в колонну парада был добавлен американский танк "Шерман".

В хабаровске в четверг облачно и прохладно, от 3 до 11 градусов тепла, но без осадков. Такая погода не помешала принять участие в параде военным самолетам.

Парад в небе

В этом году к участию в параде Победы привлечена и авиация Восточного военного округа. Над площадью Ленина пролетели четыре транспортно-штурмовых вертолета Ми-8АМТШ "Терминатор", четыре ударных Ка-52 "Аллигатор" и самый большой в мире серийно выпускаемый вертолет Ми-26. Были задействованы также истребители поколения 4++ Су-35С, многоцелевые бомбардировщики Су-34, а также Су-24М2.

Весь день в Хабаровске проходят праздничные мероприятия, на стадионе имени Ленина выставлена военная техника. На площади "Город воинской славы" проходят акции "Рекорд Победы", во время которой участники выполняют упражнение "отжимание" по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания войны, там же 9 мая проходит патриотическая акция "Майский вальс", участники которой танцуют под звуки настоящего патефона. Завершится день праздничным концертом на набережной Амура и салютом.

Парад во Владивостоке

Одновременно с Хабаровском парад Победы прошел и во Владивостоке. На площади Борцов за власть советов собрались ветераны Великой Отечественной Войны, действующие военные, жители и гости города. В 10:00 (03:мск) парад начался с марша знаменной группы под песню "Священная война".