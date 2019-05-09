В Латакии акция "Бессмертный полк" прошла на двух языках

ЛАТАКИЯ (Сирия), 9 мая. /ТАСС/. Более 150 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" на территории университета "Тишрин" в Латакии. Об этом сообщила журналистам председатель организации соотечественников "Дар" в Латакии Татьяна Аллайуа.

"Дар" является организатором "Бессмертного полка" в сирийской провинции. Памятная акция проходит здесь уже во второй раз, в прошлом году она собрала более 100 участников.

"Думаю, сегодня пришли более 150 человек. Акция становится все более популярной. Она по сути объединяет два праздника: сирийский День Павших (6 мая) и наш День Победы", - рассказала Аллайуа.

В колонне "Бессмертного полка" шли как русские соотечественники с портретами своих близких, участвовавших в сражениях Великой Отечественной, так и сирийцы с фотографиями погибших во время гражданской войны. Фактически "Бессмертный полк" здесь стал важным фактором, объединяющим два народа.

Студентка университета Тишрин Диана Рагеб уже второй раз участвует в акции "Бессмертный полк". "Это память о наших родных, моих прадедах, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Одновременно - это и память о сирийцах, погибших в гражданской войне", - отметила она.

Также в университете прошла акция "Георгиевская ленточка", состоялся митинг на арабском и русском языках, на котором дети рассказывали стихи военных лет. В завершение в небо выпустили воздушные шары.