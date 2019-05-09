Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы

НУР-СУЛТАН, 9 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что священный долг казахстанцев - не забывать уроки Великой Отечественной войны. Об этом говорится в его поздравлении соотечественников с Днем Победы, которое в четверг опубликовала пресс-служба президента Казахстана.

"Этот праздник дорог каждому из нас. Наш народ внес бесценный вклад в общую Победу. Казахстанцы героически сражались на всех фронтах войны, и почти половина из них не вернулась домой. Их отвага и несгибаемая воля позволили сохранить мир и покой на Земле", - отметил Токаев.

Он напомнил, что благодаря самоотверженности тружеников тыла Казахстан сыграл особую роль в снабжении армии. "В годы войны в нашу республику были эвакуированы сотни заводов и фабрик. Мы отправили на фронт тысячи вагонов одежды и продуктов питания. Наш священный долг - помнить уроки той страшной войны и свято чтить беспримерный подвиг старшего поколения", - подчеркнул президент Казахстана.

Он пожелал ветеранам и труженикам тыла здоровья, долгих лет жизни и бодрости духа, а всем казахстанцам - мира и благополучия.

В годы Великой Отечественной войны на фронт были мобилизованы 1,2 млн казахстанцев, половина из них погибли на полях сражений. Более 500 казахстанцев удостоились звания Героя Советского Союза. По данным Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, в республике проживают 1425 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также свыше 87 тыс. человек, приравненных к ним.