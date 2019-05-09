На Камчатке в колоннах "Бессмертного полка" прошли более 23 тыс. человек

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая. /ТАСС/. Колонны "Бессмертного полка" в городах и поселках Камчатки собрали в четверг больше 23 тыс. участников, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

Шествие "Бессмертного полка" в Петропавловске-Камчатском началось в 14:00 местного времени (5:00 мск). "В краевом центре с портретами родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне, прошли 19 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе.

"Все, что я знаю о своем деде Майере Махлисе, что в 1940 году он закончил Московское военное командное училище. Войну встретил командиром взвода 543-го артиллерийского полка на западной границе СССР. В 1945 году моя бабушка получила извещение, что в августе 1941 года дед пропал без вести. Мне удалось узнать, что 543-й артиллерийский полк в августе 1941 года полностью погиб", - поделился историей своего героя Александр Махлис.

Дочь еще одного бойца с Камчатки Светлана Завалко рассказывает: "Мне было четыре года, когда отец Иванов Сергей Андреевич пропал без вести на фронте в ноябре 1944 года. Моя мама потеряла рассудок после получения похоронки, поэтому о папе я практически ничего не знаю".

Праздничные мероприятия проходят в центре Петропавловска-Камчатского. На главной площади города лучшие коллективы представляют творческие номера на военную и патриотическую тематику. Работают полевые кухни. Завершатся торжественные мероприятия в 22:00 по местному времени (13:00 мск) праздничным салютом.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 23 тыс. жителей Камчатки. На полуострове подготовили почти 16 тыс. стрелков и 1,5 тыс. снайперов (многие из них в довоенные годы были охотниками северных народов), 900 пулеметчиков, минометчиков и истребителей танков. 12 жителей Камчатки получили звание Героя Советского Союза.