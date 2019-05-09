Дипломаты РФ в КНДР с коллегами из 15 стран почтили память советских воинов в День Победы

ПХЕНЬЯН, 9 мая. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Дипломаты российского посольства в Пхеньяне возложили в четверг вместе с представителями КНДР и коллегами из дипмиссий 15 стран венки и цветы к монументу Освобождения, установленному в память о советских воинах, погибших в боях за освобождение Кореи от японской оккупации в 1945 году, передает корреспондент ТАСС.

Посвященную Дню Победы церемонию возглавил посол РФ в КНДР Александр Мацегора. В возложении венков и цветов к монументу Освобождения участвовали представители МИД и министерства народных вооруженных сил КНДР, а также послы и представители дипмиссий Китая, Сирии, Ирана, Болгарии, Румынии, Польши, Чехии, Монголии, Вьетнама, Кубы, Египта, Великобритании, Германии, Франции и Швеции. В беседе с корреспондентом ТАСС российский посол сообщил, что подобные торжественные церемонии в память о советских солдатах и офицерах прошли по всей народной республике.

"Мы накануне возложили цветы и венки в Вонсане, Хамхыне, Синыйджу, Хэджу, Нампхо, наши коллеги из генерального консульства - в Чондине, работники "Расонконтранса" [дочерняя компания ОАО "Российские железные дороги"] - в Расоне, - отметил посол. - Везде, где есть монументы, могилы наших солдат и офицеров, везде состоялись мероприятия".

В преддверии 9 мая власти столицы КНДР провели косметический ремонт монумента Освобождения, установленного на сопке в центре города. Народный комитет Пхеньяна организовал работы по покраске красной звезды на вершине 30-метровой гранитной стелы.

"Мы чрезвычайно благодарны нашим корейским друзьям, которые сохраняют монумент и могилы наших солдат и офицеров в замечательном состоянии. Это является важнейшим свидетельством отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул Мацегора.

В День Победы в Пхеньяне также состоялась акция "Бессмертный полк", в которой приняли участие более 100 человек. Сотрудники российского посольства и ряда российских организаций, работающих в КНДР, прошли шествием от подножия сопки Моранбон до монумента Освобождения с фотографиями родственников, воевавших в Великой Отечественной войне.

Монументы советским воинам в КНДР

Монумент Освобождения был воздвигнут в Пхеньяне 15 августа 1946 году в знак благодарности корейского народа советским воинам, павшим при освобождении Кореи в 1945 году. Обелиск расположен на одной из самых высоких сопок в центре Пхеньяна - горе Моранбон, с которой открывается панорамный вид на весь город. Монумент представляет собой 30-метровую гранитную стелу, увенчанную красной звездой.

У подножия стелы в граните высечена надпись на русском и корейском языках: "Великий советский народ разгромил японских империалистов и освободил корейский народ. Кровью, пролитой советскими воинами при освобождении Кореи, еще больше укрепились узы дружбы между корейским и советским народами. В знак всенародной благодарности воздвигнут этот памятник. 15 августа 1945 года".

Памятники советским воинам в КНДР установлены также в городах Чондин, Хэджу, Нампхо, Тонним, Синыйджу, Вонсан, Хамхын и Расон. В боях за освобождение Кореи в 1945 году погибли и умерли от ран более 4,7 тыс. советских военнослужащих.