В параде Победы в Улан-Удэ впервые приняли участие два расчета юнармейцев

УЛАН-УДЭ, 9 мая. /ТАСС/. Юнармейцы Бурятии впервые представили два расчета на параде Победы в столице республики - Улан-Удэ, который называют "столицей эвакгоспиталей". Об этом сообщил ТАСС руководитель городского Центра допризывной подготовки и патриотического воспитания Николай Доржиев.

"Юнармейцы принимают участие в параде в честь великой Победы уже пять лет. Но раньше это было около 70 человек - одна "коробка" в составе парадных расчетов. В этом году наши воспитанники представили две "коробки". Чеканя шаг, по центру Улан-Удэ прошли 150 школьников и школьниц в возрасте от 10 до 17 лет", - сообщил Доржиев, отметив, что они долго готовились к параду.

Посмотреть на военный парад на площади Советов, несмотря на прохладную погоду и накрапывающий дождь, собрались десятки тысяч человек, в том числе ветераны, труженики тыла - они заняли почетные первые ряды на трибунах. Люди пришли в центр города целыми семьями, с маленькими детьми - в том числе и для того, чтобы после парада пройти в рядах участников акции "Бессмертный полк", которая проходит в республике в шестой раз.

В этом году на параде в Улан-Удэ по уже сложившейся традиции вместе с военнослужащими прошли коллективы общественных организаций города. На специализированных платформах с декорациями, установленных на автомобилях, они подготовили тематические театрализованные представления.

Всего в параде, посвященном 74-й годовщине Победы, приняли участие 1,5 тыс. человек, из них 1,2 - военнослужащие Восточного военного округа (ВВО). В составе механизированной колонны проследовали бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2, армейский мотовездеход АМ-1, боевая машина с противотанковым комплексом "Конкурс", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", бронеавтомобиль "Рысь".

Перед прохождением по площади техника выстраивалась у трехэтажного здания 1937 года постройки, в котором сейчас расположена гостиница. Во время войны это был корпус эвакогоспиталя №946, где лечение проходили в основном зенитчицы войск противовоздушной обороны. Всего в Бурятии смогли вылечить более 30 тыс. раненых и больных, провели более 16 тыс. операций. Улан-Удэ вписан в книгу "Городов Победы".