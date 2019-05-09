В Пхеньяне в День Победы открыли памятник советским летчикам, воевавшим в Корее

ПХЕНЬЯН, 9 мая. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Дипломаты посольства РФ в Пхеньяне открыли в четверг памятник советским летчикам, которые воевали в Корейской войне 1950-1953 годов, сообщает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония открытия мемориала состоялась на пхеньянском кладбище в районе Садон, которое считается основным местом захоронения в КНДР советских военнослужащих.

"Сегодня, в день величайшего праздника для всей нашей страны мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти подвигу наших соотечественников - советских летчиков, доблестно защищавших небо Кореи в 1950-53 годах", - заявил в ходе церемонии посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

Как отметил посол, в ходе Корейской войны от варварских бомбардировок коалиции во главе с США погибли более 280 тыс. мирных корейских граждан, в основном женщин, детей и стариков. Были практически полностью разрушены все города страны и объекты инфраструктуры. "Вступление в войну 64-го истребительного авиационного корпуса советских ВВС помогло спасти десятки, а может быть, и сотни тысяч корейцев", - подчеркнул Мацегора.

"Советские летчики бок о бок с корейскими и китайскими братьями по оружию мужественно и стойко сражались в небе Кореи. Всего за время войны ими было совершено более 63 тыс. боевых вылетов, проведено 1790 боев, сбито 1106 самолетов противника, - отметил российский посол. - 22 асам было присвоено звание Героя Советского Союза, 315 пилотов отдали свои жизни за мирное небо над Кореей".

"В нашей стране об этом много лет старались не говорить, но сейчас настало время, когда не только можно, но и нужно воздать должное нашим героям", - подчеркнул Мацегора.

Сотрудники посольства РФ в КНДР собрали свои личные средства на изготовление и установку памятника советским летчикам. Монумент был изготовлен пхеньянскими мастерами-камнерезами из творческого объединения "Мансудэ".