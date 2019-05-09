Депутат предложил нанести на интернет-карты все памятники и мемориалы ВОВ

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Кемеровской области, член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Антон Горелкин предложил нанести на электронные карты, в том числе сервисов Google и Яндекс, все памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне.

"В каждом российском городе, почти в каждом поселке и во многих деревнях есть памятники подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне", - сказал парламентарий в четверг ТАСС. Иногда это работы известных скульпторов, иногда братские могилы, иногда результат самодеятельности местных жителей, отметил он. "В любом случае это наша общая память, наша героическая история", - подчеркнул Горелкин.

При этом, констатировал политик, большинство этих объектов не наносились на советские карты, как слишком мелкие. "Но современные картографические сервисы позволяют учесть их все, проявить в новой цифровой реальности. На популярных сервисах отмечены даже самые маленькие кафе и частные дома, но почти не встречаются памятники. Это несправедливо, и мы можем и должны это исправить", - убежден депутат.

Инициативу Горелкина поддержало молодежное крыло кузбасского ОНФ. Планируется, что "Молодежка ОНФ" с 9 мая начнет отмечать в сервисах Google Maps, Яндекс.Карты и на сервисе Викимапия мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Депутат и молодые "фронтовики" рассчитывают, что их призыв поддержат и в других регионах России.

Не только памятники

"Чтобы нанести неотмеченный памятник или мемориал на электронную карту, требуется лишь зарегистрироваться в системе, выбрать точку на карте и разместить информацию об объекте: название, адрес, тематическая категория, фотографии", - пояснил Горелкин. Он напомнил, что в Google и в Яндексе действует премодерация, поэтому изменения на карте появятся только через несколько дней после добавления. Викимапия работает по принципу постмодерации, поэтому там фотографии и названия мемориалов возникнут сразу в общем доступе, уточнил парламентарий.

В то же время депутат не считает нужным ограничиваться только указыванием памятников. "Например, в европейской части России есть множество мест, связанных с конкретными боями тех лет. Конечно, крупные поля сражений описаны и отмечены на картах, но те, кто увлекается краеведением, знают намного больше таких мест. Их тоже нужно отметить, чтобы люди могли ориентироваться, посещать их", - полагает он.

"В Кузбассе и других сибирских регионах есть предприятия, перевезенные во время войны за Урал, - продолжил он. - Они внесли огромный вклад в Победу". Эти заводы уже есть на картах, но к ним можно добавлять тематические комментарии, фото, исторические справки, предложил Горелкин. "Этот проект имеет познавательную цель и одновременно цель сбережения нашей общей памяти", - считает он.

По словам депутата, первым памятным объектом, который он отметил в родном городе, стал мемориал в память об энергетиках Кемеровской ГРЭС, погибших на фронтах Великой Отечественной.